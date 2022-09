Le danseur de powow de la Première Nation de Westbank partage ses insignes – Kelowna Capital News

Regalia, ou les tenues portées lors des pow-wow, sont des œuvres d’art complexes et soigneusement préparées qui prennent des années à assembler.

Stan Jack, ou Warrior Blanket, est un membre des Premières Nations de Westbank, qui a dansé au pow-wow de l’équinoxe d’automne de l’Okanagan College le 23 septembre.

Il danse depuis 52 ans dans la catégorie masculine traditionnelle du Nord lors de pow-wow.

Après des années de travail pour accumuler des insignes complets, il porte maintenant fièrement des peaux de cerf, de wapiti et d’orignal, ornées de plumes de pygargue à tête blanche, d’aigle royal et de faucon.

Lorsqu’il danse, des sabots de cerf, portés autour de ses pieds, crépitent, ajoutant à la musique des tambours et des chants.

Jack a dit qu’il était heureux qu’après les moments difficiles de ces dernières années, il soit agréable de se remettre à danser et à se rassembler en tant que communauté.

“C’est de cela qu’il s’agit, de se remettre ensemble, de ne faire qu’un.”

Ville de KelownaAutochtonesVérité et réconciliation