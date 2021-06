Le danois Sait, alias M. Nags, épouse Anya Rangaswami lors d’une cérémonie intime, Dia Mirza et Anushka Sharma envoient leurs félicitations | Nouvelles des gens

New Delhi: Comédien et présentateur, Danish Sait a récemment épousé Anya Rangaswami, comme annoncé sur sa plateforme de médias sociaux jeudi 10 juin.

Il a partagé une photo sincère de lui et de son partenaire embrassant le début de leur voyage conjugal avec de grands sourires !

Dans la légende, il a écrit: « Anya et moi avons échangé des bagues aujourd’hui en présence de 15 de notre famille et de nos amis les plus proches, à la suite de notre mariage enregistré hier. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage d’amour et de convivialité, veuillez nous bénir et nous envoyer votre l’amour. »

Découvrez son article:

Des célébrités telles que Dia Mirza et Anushka Sharma se sont précipitées dans la section des commentaires pour féliciter l’heureux couple.

Danish Sait est populairement connu pour avoir ancré et être la mascotte des Royal Challengers Bangalore dans la Premier League indienne. Il est connu sous le nom de M. Nags au RCB Insider Show.

Il s’est également essayé à la comédie stand-up et fait partie du groupe de comédie – ‘The Improv’. À partir de 2014, il a commencé à animer des émissions sportives telles que la Pro Kabaddi League et la Coupe du monde de cricket en 2015.

Il est le frère de Kubra Sait, mieux connu pour son rôle de « Kuckoo » dans la série Netflix « Sacred Games ».