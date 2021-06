Le danois Sait, alias M. Nags de RCB, se marie avec Anya Rangaswami, la soeur Kubbra Sait et Anushka Sharma félicitent le couple

Le comédien et acteur Danish Sait s’est marié avec sa fiancée Anya Rangaswami lors d’une cérémonie privée. Le couple s’est fiancé et s’est inscrit à leur mariage jeudi en présence de leurs proches. Danish a partagé une photo de leur cérémonie de fiançailles suivie de leur mariage sur sa page Instagram. Il a écrit: « Anya et moi avons échangé des bagues aujourd’hui en présence de 15 de nos proches et amis, à la suite de notre mariage enregistré hier. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage d’amour et de convivialité, veuillez nous bénir et nous envoyer votre amour. «

Pour les non-initiés, Danish est un visage populaire des Royal Challengers Bangalore et a son podcast où il incarne le rôle de M. Nags. De plus, il est également le frère de l’acteur de « Sacred Games » Kubbra Sait.

Tout en félicitant le couple, Kubbra a écrit : « Les bébés sont mariés… Je vous souhaite à tous les deux le meilleur pour toujours. #LotsOfLove #WeddingDay #Love #BrotherIsMarried. »

Plusieurs célébrités, dont Anushka Sharma, Dia Mirza, Sanjana Ganesan et d’autres, ont laissé de doux commentaires sur la publication du mariage de Danish.

L’un des amis et cinéaste danois Saad Khan a déclaré au Times of India : « Et je suis tellement heureux pour Dan et Anya. Je le connais depuis plus de neuf ans maintenant et Anya depuis deux ans. Ils se complètent et sont si fabuleux ensemble. C’est en effet une occasion si spéciale et ils sont si heureux l’un avec l’autre. Bien sûr, ce sont des moments de distanciation sociale, mais l’amour nous gardera toujours proches. Je leur souhaite de nombreuses années de convivialité et de bonheur conjugal. «