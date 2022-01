Le Danois polyvalent Daniel Wass rejoint l’Atletico Madrid en provenance de La Liga Rivals Valencia

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Sélectionné 41 fois pour le Danemark, la carrière de Wass a inclus des passages avec le club danois de Brondby, l’équipe française d’Evian, Benfica au Portugal et l’équipe espagnole de Celta Vigo.

Au cours de ses trois saisons et demie à Valence, Wass a marqué 15 buts et fourni 20 passes décisives.

« A ses débuts, il a commencé à jouer en tant qu’arrière latéral et défenseur, puis est passé au milieu de terrain, où il a joué à la fois au centre et sur les côtés », avant de revenir « à l’arrière pour jouer en tant qu’arrière droit ». encore une fois », a déclaré l’Atletico.

Le Danois Daniel Wass a signé pour l’Atletico Madrid en provenance de Valence, son rival de la Liga, a annoncé jeudi la capitale. Le joueur utilitaire de 32 ans, qui peut jouer au milieu de terrain ou en défense, « signe pour le reste de la campagne et une autre saison », a déclaré l’Atletico sans donner de détails sur le transfert.

