Le danois Novo Nordisk et le sud-africain Aspen signent un accord pour produire de l’insuline pour les patients africains

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — La société pharmaceutique danoise Novo Nordisk a signé un accord avec la société sud-africaine Aspen Pharmacare pour produire de l’insuline humaine pour les patients diabétiques en Afrique, où il existe un besoin urgent de ce traitement vital.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont salué cette décision mercredi, affirmant qu’elle aurait « un impact considérable sur la lutte contre le diabète » en Afrique.

Novo Nordisk a engagé Aspen pour convertir l’insuline en doses finies à son usine de Gqeberha, en Afrique du Sud, » ont déclaré les sociétés en annonçant le partenariat dans des déclarations séparées mardi.

Ils prévoient la production de 16 millions de flacons en 2024, soit la quantité annuelle nécessaire pour traiter 1,1 million de patients en Afrique, et une augmentation de suffisamment d’insuline pour traiter 4,1 millions de patients diabétiques sur le continent par an d’ici 2026. La production débutera au début de l’année prochaine. année.

L’insuline sera distribuée aux autorités sanitaires nationales et aux organisations non gouvernementales via un système d’appel d’offres « à faible coût », a indiqué Novo Nordisk.

L’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé a estimé qu’il y avait 24 millions d’adultes atteints de diabète en Afrique, affirmant que ce nombre devrait atteindre 55 millions d’ici 2045.

Le nombre de décès prématurés dus au diabète en Afrique est supérieur à la moyenne mondiale et seule la moitié des patients africains atteints de diabète chronique de type 1 – la forme la plus courante chez les enfants – ont accès à l’insuline dont ils ont absolument besoin, a déclaré l’OMS.

Aspen a dépensé plus de 300 millions de dollars pour son installation située sur la côte sud de l’Afrique du Sud, qui a été utilisée pour terminer les vaccins contre le COVID-19 pendant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les difficultés du secteur de la santé en Afrique à produire et à approvisionner. ses propres médicaments et vaccins pour le continent de 1,3 milliard d’habitants.

L’OMS affirme que 95 % de tous les médicaments utilisés en Afrique sont importés et qu’il est urgent de stimuler la production locale. Pour ne citer que deux exemples de la vulnérabilité du continent aux maladies, plus de 90 % des décès dus au paludisme dans le monde et 70 % de toutes les personnes vivant avec le VIH/SIDA se trouvent en Afrique, selon l’OMS.

