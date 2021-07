Le Danois Kasper Schmeichel demande si le football a déjà été à la maison pour l’Angleterre avant la demi-finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Le gardien danois Kasper Schmeichel a visé l’Angleterre de manière ludique avant la confrontation de mercredi en demi-finale de l’Euro 2020 en se demandant si le football était déjà revenu à la maison.

L’espoir et les attentes grandissent alors que les Three Lions se préparent à sortir devant une foule partisane de Wembley et à tenter d’atteindre leur première finale de championnat d’Europe.

« Le football rentre à la maison » peut être entendu et vu à travers le pays avant la demi-finale de l’Euro alors que les fans rêvent d’ajouter enfin au succès de la Coupe du monde de 1966.

Mais le gardien danois Schmeichel ne se préoccupe pas de cette demande de succès et a plutôt dirigé une fouille effrontée contre l’Angleterre.

















0:44



Schmeichel dit que le lien entre l’équipe nationale et le pays est plus fort qu’il ne l’a jamais été, surtout après la réponse à l’effondrement de Christian Eriksen



« Est-ce que ça a déjà été à la maison ? Je ne sais pas, l’avez-vous déjà gagné ? » a déclaré le gardien de Leicester, avant de se souvenir de 1966. « N’était-ce pas la Coupe du monde ?

« Pour être honnête, je n’ai pas réfléchi à ce que cela signifierait d’arrêter l’Angleterre plus que ce que cela ferait pour le Danemark.

« Pour être honnête, je me suis très peu concentré sur l’équipe nationale d’Angleterre. Cela ne signifie rien pour moi.

« C’est ce que cela ferait pour notre pays à la maison. La joie que cela apporterait à un pays de seulement cinq millions et demi de pouvoir faire quelque chose comme ça, ou rivaliser avec les nations avec lesquelles nous sommes en compétition.

« Donc, oui, pas vraiment de réflexion sur les sentiments de l’Angleterre à ce sujet. »

















2:37



L’entraîneur-chef du Danemark, Kasper Hjulmand, dit que son équipe pense qu’elle peut battre l’Angleterre malgré le fait qu’elle accepte qu’elle soit l’outsider



Le seul succès majeur du Danemark dans le tournoi est survenu lors de son extraordinaire triomphe à l’Euro 1992, lorsque le père de Schmeichel, Peter, l’ancien gardien de but de Manchester United, était entre les bâtons.

Ce run a été joué dans des circonstances encore plus remarquables après que Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors de son match d’ouverture.

« Je pense que ce groupe a toujours été spécial », a déclaré Schmeichel. « Nous le disons depuis de nombreuses années. Cela s’est révélé de manière très dramatique. Mais nous n’avons jamais douté de la force collective et de l’esprit que nous avons dans cette équipe.

« Cela a montré au monde ce que nous avons. Je pense que ce que cela a fait pour le pays du Danemark, c’est que nous avons vécu quelque chose en tant que pays assez choquant.

















1:06



L’Angleterre présentera un maillot en l’honneur de Christian Eriksen avant la demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark



« Cela a définitivement rapproché le pays. Le soutien que nous avons vu chez nous ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais connu dans ma carrière, dans ma vie, et il est peu probable que je revois quelque chose de semblable.

« Mais cela montre ce que le football peut faire. Cela montre la raison pour laquelle nous pratiquons des sports d’équipe, car lorsqu’un de vos coéquipiers est dans le besoin, vos coéquipiers sont là pour vous.

« Je pense que c’est pourquoi on nous a montré tant d’amour de partout, mais particulièrement à la maison. »