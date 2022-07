Le Danois Jonas Vingeard remporte le premier Tour de France

Jonas Vingaard, du Danemark, a remporté son premier titre du Tour de France dimanche après avoir remporté un duel passionnant de trois semaines avec le champion en titre Tadej Pogacar.

Geraint Thomas, le champion 2018, a terminé troisième.

Le Belge Jasper Philipsen a remporté le sprint sur la ligne pavée des Champs-Élysées pour remporter la victoire emblématique de la dernière étape.

A LIRE AUSSI | F1: Max Verstappen remporte le Grand Prix de France

L’extatique Philipsen a soulevé son vélo sur la ligne d’arrivée après avoir remporté sa deuxième victoire de ce Tour, tournant la page sur son embarras de célébrer par erreur la quatrième étape, alors qu’il avait en fait terminé deuxième.

Vingaard et ses coéquipiers Jumbo-Visma ont tous franchi la ligne ensemble en ligne et ont applaudi sauvagement.

Après une lutte acharnée sur les sommets et les plaines dans une canicule écrasante, Vingaard a assuré sa victoire lors du contre-la-montre de samedi après avoir pris la tête dans les Alpes et l’avoir prolongée dans les Pyrénées.

Son équipe néerlandaise Jumbo a produit un brillant effort collectif avec six victoires d’étape, le maillot de sprint vert pour van Aert et le maillot à pois des montagnes pour Vingaard.

Le champion vaincu Pogacar a remporté le meilleur maillot des moins de 25 ans pour la troisième fois et laisse ce Tour avec sa réputation intacte après avoir attaqué Vingegaard jusqu’au bout.

Vingegaard, 25 ans, est devenu le premier coureur danois à remporter la plus grande course cycliste depuis Bjarne Riis en 1996. Il a terminé 3 minutes et 34 secondes devant Pogacar, deuxième.

Vingeaard, qui était finaliste de Pogacar l’an dernier, a construit son succès dans les montagnes.

(Avec les contributions des agences)

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici