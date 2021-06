Le Danois Christian Eriksen s’effondre lors du match de l’Euro 2021 contre Finalnd

Un match de l’Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande a été temporairementsuspendu après que le milieu de terrain danois Christian Eriksen se soit effondré sur le terrain et ait été soigné.

L’UEFA a déclaré dans un communiqué qu’Eriksen avait été transféré dans un hôpital et qu’il avait été stabilisé, tandis que la FA danoise a ajouté qu’il était réveillé et subissait d’autres examens.

L’UEFA a ajouté que le jeu reprendrait plus tard samedi, « à la suite de la demande faite par les joueurs des deux équipes ». Cinq minutes à la fin de la première mi-temps seront jouées, suivies d’une pause de cinq minutes à la mi-temps, puis de la seconde mi-temps.

« Des moments comme celui-ci mettent tout dans la vie en perspective », a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Čeferin dans un communiqué. « Je souhaite à Christian un rétablissement complet et rapide et je prie pour que sa famille ait la force et la foi. En ces temps, l’unité de la famille du football est si forte et lui et sa famille portent avec eux les bons vœux et les prières de chacun. J’ai entendu des fans des deux équipes scander son nom. Le football est beau et Christian le joue magnifiquement.

Eriksen marchait près de la ligne de touche à la 43e minute lors d’une remise en jeu lorsqu’il a semblé chanceler puis tomber en avant sur le terrain. En voyant Eriksen s’effondrer, certains coéquipiers ont appelé et ont fait signe aux entraîneurs sur la touche de se précipiter pour obtenir de l’aide. L’arbitre Anthony Taylor a immédiatement sifflé et arrêté le jeu.

Certains joueurs semblaient visiblement bouleversés et en larmes alors que les entraîneurs semblaient effectuer des compressions thoraciques et la RCP sur Eriksen alors qu’il était allongé sur le gazon. Les joueurs ont formé un cercle pour bloquer les caméras et offrir de l’intimité pendant qu’Eriksen était soigné.Les médecins ont passé environ 10 minutes à soigner Eriksen sur le terrain.

Peu de temps après cela, les caméras d’ESPN se sont coupées alors que les entraîneurs traitaient davantage Eriksen, qui a finalement été emmené hors du terrain sur une civière sous une ovation de la foule présente.

Pendant qu’Eriksen était soigné, les joueurs finlandais se sont regroupés autour de leur banc avant de finalement quitter le terrain.

L’UEFA a annoncé que le match, qui se jouait au Parken Stadium de Copenhague, était suspendu en raison d’une urgence médicale. Le match du groupe B était un match nul sans but au moment où le jeu a été suspendu.

L’UEFA a également annoncé que l’autre match du groupe B de samedi entre la Belgique et la Russie se déroulant à Saint-Pétersbourg, en Russie, se déroulerait comme prévu.

Eriksen, 29 ans, a disputé plus de 100 matches avec l’équipe nationale danoise et joue pour l’Inter Milan, l’actuel champion d’Italie.

Cette histoire se développe et sera mise à jour