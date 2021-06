Le Danois Christian Eriksen s’effondre, le match de l’Euro 2021 suspendu

Un match de l’Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande a été suspendu après que le milieu de terrain danois Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain et a été soigné.

L’UEFA a déclaré dans un communiqué qu’Eriksen avait été transféré dans un hôpital et qu’il avait été stabilisé, tandis que la FA danoise a ajouté qu’il était réveillé et subissait d’autres examens.

Eriksen marchait près de la ligne de touche à la 43e minute lors d’une remise en jeu lorsqu’il a semblé chanceler puis tomber en avant sur le terrain. En voyant Eriksen s’effondrer, certains coéquipiers ont appelé et ont fait signe aux entraîneurs sur la touche de se précipiter pour obtenir de l’aide. L’arbitre Anthony Taylor a immédiatement sifflé et arrêté le jeu.

Certains joueurs semblaient visiblement bouleversés et en larmes alors que les entraîneurs semblaient effectuer des compressions thoraciques et la RCP sur Eriksen alors qu’il était allongé sur le gazon. Les joueurs ont formé un cercle pour bloquer les caméras et offrir de l’intimité pendant qu’Eriksen était soigné.

Peu de temps après cela, les caméras d’ESPN se sont coupées alors que les entraîneurs traitaient davantage Eriksen, qui a finalement été emmené hors du terrain sur une civière sous une ovation de la foule présente.

Pendant qu’Eriksen était soigné, les joueurs finlandais se sont regroupés autour de leur banc avant de finalement quitter le terrain.

L’UEFA a annoncé que le match, qui se jouait au Parken Stadium de Copenhague, était suspendu en raison d’une urgence médicale. L’UEFA a déclaré plus tard qu’une réunion de crise avait eu lieu avec les deux équipes et les officiels de match.

Eriksen, 29 ans, joue pour le club italien de l’Inter Milan.

Cette histoire se développe et sera mise à jour