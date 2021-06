Le milieu de terrain danois Christian Eriksen était « parti » avant d’être réanimé après un arrêt cardiaque, a déclaré dimanche le médecin de l’équipe Morten Boesen lors d’une conférence de presse.

Eriksen, 29 ans, a été transporté à l’hôpital de Copenhague samedi après s’être effondré sur le terrain lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande.

– Marcotti : l’effondrement d’Eriksen un rappel de la fragilité de la vie

« Il était parti et nous avons fait une réanimation cardiaque. C’était un arrêt cardiaque », a déclaré Boesen. « À quelle distance étions-nous [to losing Eriksen]? Je ne sais pas.

« Nous l’avons récupéré après un défibrillateur, donc c’est assez rapide. Je ne suis pas cardiologue, donc je laisserai les détails aux experts de l’hôpital. »

Le match entre le Danemark et la Finlande a été interrompu à la 43e minute après l’incident avant de reprendre plus tard samedi, entraînant une victoire 1-0 des Fins, Eriksen étant nommé star du match.

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, a déclaré qu’il pensait qu’il était mal de demander aux joueurs s’ils voulaient continuer le match après l’incident.

« Je sais que c’est très difficile », a déclaré Hjulmand. « Mais avec le recul, ce n’était pas la bonne chose à prendre la décision entre les deux scénarios pour les joueurs dans ce cas.

« Les joueurs étaient dans un état de choc. Des joueurs qui ne savaient pas encore vraiment s’ils avaient perdu leur meilleur ami. Et ils doivent décider entre ces deux choses. Et j’ai le sentiment que nous n’aurions pas dû jouer.

« Je sais que c’est difficile. C’est juste un sentiment que j’ai. Peut-être aurions-nous dû prendre le bus et rentrer à la maison et voir ce que les prochains jours auraient apporté.

« C’est juste mon sentiment maintenant, mais je pense que c’était une décision très, très difficile que les joueurs ont dû essayer de prendre une décision. Je sais que c’est difficile mais j’ai le sentiment que c’était mal pour les joueurs de se voir confier cette situation . »

Eriksen venait de jouer une courte passe lorsqu’il est tombé face contre terre et a reçu des soins médicaux d’urgence pendant environ 10 minutes. L’UEFA a annoncé peu de temps après que le match avait été suspendu.

Le milieu de terrain a finalement été emmené sous une forte ovation, ses coéquipiers marchant à côté de la civière.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré samedi dans un communiqué: « Des moments comme celui-ci mettent tout dans la vie en perspective. Je souhaite à Christian un rétablissement complet et rapide et je prie pour que sa famille ait la force et la foi.