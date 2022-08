Le dangereux parcours de collision des talibans avec l’Occident

Pour entendre plus d’histoires audio de publications comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android.

Le ministère afghan de l’Éducation est situé sur une artère chaotique du centre-ville de Kaboul, non loin du palais présidentiel. Lors de ma visite en mai, j’ai pu entrer directement dans le bâtiment principal sans avoir à déclarer mes affaires ni à subir plus qu’une légère fouille. La guerre civile de quatre décennies dans le pays est à son plus bas niveau depuis des années, et de nombreuses mesures de sécurité draconiennes de la capitale ont été réduites par le nouveau gouvernement taliban. Les foules de pétitionnaires à l’intérieur des ministères ont également changé : les femmes sont rarement vues, et la tenue traditionnelle de la robe et du pantalon est devenue presque omniprésente chez les hommes.

C’était mon premier voyage depuis que j’ai couvert l’effondrement de la république l’été dernier. Les vols réguliers avaient repris depuis Dubaï et Islamabad. À l’aéroport de Kaboul, site de l’évacuation chaotique et sanglante de l’an dernier, un nouveau panneau a été apposé sur le côté du terminal, près du drapeau blanc des talibans : « L’Émirat islamique d’Afghanistan cherche des relations pacifiques et positives avec le monde.

Cela faisait 20 ans que les États-Unis et leurs alliés avaient renversé le premier gouvernement taliban, qui refusait d’autoriser l’éducation des filles afghanes, l’une des nombreuses mesures répressives contre les femmes qui ont cimenté le statut de paria du régime. Au cours des années 1990, seuls l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Pakistan ont reconnu le groupe comme le gouvernement légitime de la nation. Peu de temps après que les États-Unis ont commencé les frappes aériennes sur l’Afghanistan en 2001, Laura Bush, la première dame, a repris le discours radiophonique hebdomadaire de son mari pour dire aux Américains que “seuls les terroristes et les talibans interdisent l’éducation aux femmes”. Depuis lors, la libération des écolières afghanes a été présentée comme une justification des milliers de vies et des billions de dollars dépensés par les États-Unis et leurs alliés ici, et comme un symbole de la supériorité morale de la république qui s’est effondrée en août dernier. , après que les talibans ont pris le pouvoir et rétabli l’émirat islamique.