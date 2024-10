Le danger se cache constamment avec un QB comme Kyler Murray des Cardinals

GREEN BAY – La pièce semblait assez simple.

Lors du deuxième match de mêlée des Cardinals la semaine dernière à San Francisco, le quart-arrière Kyler Murray a exécuté une lecture de zone depuis le milieu de terrain, retirant le transfert au porteur de ballon James Conner et le gardant lui-même.

Alors que Murray courait sur le côté droit et tournait le coin avec le ballon dans son bras droit, il avait à peine gagné 10 mètres lorsqu’il leva son bras gauche en triomphe. Il savait qu’il marquait, et bien sûr, il a sprinté sans se soucier de 50 mètres pour le touché.

« Je ne vais pas mentir, il était rapide comme l’enfer pour celui-là », a déclaré la sécurité recrue Javon Bullard. « Il a lancé deux points alors qu’il était à environ 40 mètres. »

C’est le type de jeu qui est carrément effrayant, car il a l’air si basique mais peut s’ouvrir rapidement et facilement grâce à la vitesse de Murray de 5 pieds 10 pouces. Faire confiance à chaque défenseur pour exécuter sa mission est primordial, comme dans « qui a le plongeon, qui a le quart-arrière », a déclaré l’entraîneur-chef Matt LaFleur.

« Mais ce n’est certainement pas comme s’ils se spécialisaient simplement en lecture de zone. »

Et c’est là que réside le problème avec un QB comme Murray, un coureur ultra-rapide et insaisissable avec un bras fort qui est assez dangereux lorsqu’il recule pour passer et commence à se démener.

Ajoutez les exécutions conçues, comme lors des lectures de zone, et les problèmes se multiplient.

C’est pourquoi, au début de la préparation des Packers pour les Cardinals cette semaine, les entraîneurs ont mis en place un film de Murray faisant des jeux avec ses jambes, se déplaçant partout sur le terrain, esquivant les plaqueurs, puis décollant ou laissant déchirer un lancer profond. .

« Il y a un clip où il court partout et il esquive et trois gars se heurtent comme dans un épisode des Trois Stooges », a déclaré le coordonnateur défensif Jeff Hafley.

« Ne devenez pas un larbin » n’est pas exactement un cri de ralliement, mais le message est clair : avec ce type, ne présumez jamais qu’un cliché donné est terminé.

« Quand la pièce est terminée, ça continue, tu vois ce que je veux dire ? » dit Bullard. « Le plâtre est vivant. »

« Plâtre » est ce que les arrières défensifs appellent la tactique de couverture lorsqu’un QB commence à se bousculer. Trouvez un récepteur et restez fidèle à lui. Tout défenseur sans personne à couvrir doit garder les yeux sur le QB.

La préférence est de ne pas laisser Murray se débrouiller. Gardez-le dans la poche et essayez de l’effondrer autour de lui. C’est plus facile à dire qu’à faire. Chaque fois qu’il court, conçoit ou improvise, il réalise en moyenne plus de 10 verges par tentative cette saison.

La bonne nouvelle est qu’en ce qui concerne les véritables quarts-arrières à double menace, capables d’effectuer des lectures de zone, de tirer des roquettes sur le terrain ou de décoller, les Packers se sont préparés pour eux toute la saison, en commençant par le voyage au Brésil lors de la première semaine pour affronter Jalen Hurts de Philadelphie. Anthony Richardson d’Indy a suivi.

Donc, préparer un QB comme Murray n’est pas un concept défensif étranger, et les Packers ont bien fait au cours des premières semaines, en particulier contre Hurts, en contenant cette mobilité.

Mais Murray est un défi à lui tout seul.

« À mon avis, les deux gars représentent une double menace, mais Kyler est un peu différent », a déclaré Bullard. « Nous avions l’impression que Jalen était plutôt un pur passeur avec le ballon dans les mains, et il se précipitait quand il le fallait, pas nécessairement quand il le voulait.

« Kyler, d’un autre côté, quand il se précipite, c’est presque comme s’il cherchait à marquer. »

Les Packers savent à quoi ils s’attendent.

« Nous ferions mieux de nous assurer que nous sommes sur nos affaires », a déclaré le joueur de ligne défensive Kenny Clark. « Assurez-vous que nous sommes disciplinés et précipitez-le intelligemment. »

Encore du drame sur le pont ? : Les Packers et les Cardinals ne se rencontrent pas souvent – ​​seulement quatre fois au cours de la dernière décennie – mais les trois derniers affrontements se sont résumés littéralement aux dernières secondes du match.

Lors des éliminatoires de la division NFC 2015 en Arizona, les Packers ont égalisé le match lors du dernier snap du règlement sur le touché de 41 verges du quart Aaron Rodgers Je vous salue Marie à Jeff Janis – qui avait également capté une passe de 60 verges aux quatrième et 20e. de la ligne des 4 verges de Green Bay, quelques clichés plus tôt pour maintenir en vie le dernier coup. Mais les Cardinals ont répondu avec un attrapé et une course de 75 verges du receveur Larry Fitzgerald dès le premier instant de la prolongation, établissant le score décisif deux jeux plus tard.

En 2018 au Lambeau Field, les Packers étaient menés par trois points avec moins de deux minutes à jouer et se sont dirigés vers le champ de tir, seulement pour que le botteur Mason Crosby rate un tir de 49 verges lors du dernier jeu de la défaite 20-17. Quelques heures plus tard, le mandat de près de 13 ans de Mike McCarthy en tant qu’entraîneur-chef de Green Bay a pris fin avec son licenciement.