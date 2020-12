Plus de 30 États ont ajouté aux problèmes juridiques croissants de Google jeudi, accusant le titan de la Silicon Valley d’avoir organisé illégalement ses résultats de recherche pour expulser ses plus petits rivaux.

Un jour après que 10 autres États ont accusé Google d’abuser de sa position dominante dans la publicité et de surfacturer les éditeurs, et deux mois après que le ministère de la Justice a déclaré que les accords de la société avec d’autres géants de la technologie avaient restreint la concurrence, le groupe bipartisan de procureurs d’État a déclaré jeudi dans un procès que Google sites Web minimisés qui permettent aux utilisateurs de rechercher des informations dans des domaines spécialisés tels que les services de réparation à domicile et les critiques de voyages. Ils ont également accusé la société d’utiliser des accords exclusifs avec des fabricants de téléphones comme Apple pour préférer le service de recherche de Google à des concurrents comme Firefox et DuckDuckGo.

Cette suppression, ont déclaré les États dans leur procès, a verrouillé la domination de près de 90% de Google sur le marché de la recherche et a empêché les petites entreprises de devenir de redoutables concurrents. Google a cherché à étendre cette domination à de nouveaux lieux tels que les assistants vocaux à domicile, ont déclaré les procureurs, d’États tels que le Colorado, le Nebraska, New York et l’Utah.

La cascade de poursuites judiciaires contre Google pourrait mesurer la persistance du contrecoup croissant contre les plus grandes entreprises de technologie, un mouvement qui semble de plus en plus entraîner des changements majeurs pour certains des services numériques les plus populaires au monde.