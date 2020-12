LOS ANGELES (AP) – Le danger d’incendie est resté élevé vendredi dans un contexte de rafales de vent imprévisibles et de conditions sèches dans le sud de la Californie, alors que les équipes ont progressé contre les incendies qui ont brûlé plusieurs maisons et blessé deux pompiers.

Les vents notoires de Santa Ana de la région ont légèrement diminué, mais des avertissements de drapeau rouge de risque extrême d’incendie de forêt ont été mis en place ce week-end en raison du faible taux d’humidité. Après que le temps se soit calmé dans la partie sud de l’État, les vents devraient augmenter dans le nord de la Californie à partir de dimanche, selon les prévisionnistes.

Les pompiers étaient toujours occupés à essayer de contenir un certain nombre d’incendies au sud et à l’est de Los Angeles. Le plus gros a commencé mercredi soir par un incendie dans une maison dans le Silverado Canyon du comté d’Orange qui s’est propagé aux broussailles sèches par des vents violents. Quelque 25 000 personnes ont reçu l’ordre de fuir leur domicile, bien que certains ordres d’évacuation aient été par la suite levés.

Le feu a atteint 26 kilomètres carrés et a recouvert une vaste zone de fumée et de cendres. Il a été contenu à 10% car les conditions plus calmes ont aidé des centaines de pompiers qui ont combattu les flammes au sol et par voie aérienne.

Deux pompiers ont été blessés lors de l’incendie, mais il n’y a pas eu d’informations immédiates sur leurs conditions, ont déclaré les pompiers.

Certains résidents ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu d’alertes d’évacuation parce que le sud de la Californie Edison avait coupé le courant par mesure de précaution avant que l’incendie n’éclate, les laissant sans service de téléphone portable.

L’incendie n’était pas loin du site de l’incendie de Silverado en octobre, qui a également forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons et laissé deux pompiers gravement brûlés.

Les équipes ont pour la plupart apprivoisé deux petits incendies qui ont provoqué des évacuations dans le comté de Riverside à l’est de Los Angeles.

Et au sud, un petit incendie dans le comté de San Diego qui menaçait environ 200 résidences a été entièrement maîtrisé jeudi après avoir détruit une maison et endommagé six autres dans un quartier près d’El Cajon.

Les vents de Santa Ana ont parfois atteint 50 mi / h (80,5 km / h) à 85 mi / h (137 km / h) dans toute la région à partir de mercredi soir.

De nombreuses études ont lié les incendies de forêt plus importants en Amérique au changement climatique dû à la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique avait rendu la Californie beaucoup plus sèche, ce qui signifie que les arbres et autres plantes sont plus inflammables.

Les incendies ont éclaté alors que les services publics du sud de la Californie coupaient l’électricité à plus de 100000 clients pour éviter la menace de vents renversant ou encrassant les lignes électriques et provoquant des incendies de forêt – ce qui a déclenché des incendies dévastateurs ces dernières années.

Le sud de la Californie Edison a coupé l’électricité à près de 50 000 foyers et entreprises, mais alors que les vents se calmaient, le service public a commencé à rétablir l’électricité.

Les pannes de courant préventives de San Diego Gas & Electric ont touché environ 73 000 clients au pic.

La Californie a déjà connu sa pire année d’incendies de forêt. Plus de 6 500 miles carrés (16 835 kilomètres carrés) ont été brûlés, un total plus grand que la superficie combinée du Connecticut et du Rhode Island. Au moins 31 personnes ont été tuées et 10 500 maisons et autres structures endommagées ou détruites.

La dernière menace d’incendie survient alors qu’une grande partie de la Californie plonge plus profondément dans la sécheresse. La quasi-totalité du nord de la Californie est en proie à une sécheresse sévère ou extrême, tandis que la quasi-totalité du sud de la Californie est anormalement sèche ou pire.

La journaliste d’Associated Press, Amy Taxin, a contribué du comté d’Orange, en Californie.