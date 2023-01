Le danger de la méthamphétamine entraîne la fermeture d’une bibliothèque aux États-Unis

Des niveaux élevés de drogue ont été trouvés dans les toilettes de l’établissement public du Colorado, selon les autorités locales

La principale bibliothèque publique de Boulder, dans le Colorado, a été temporairement fermée en raison d’une forte contamination par la drogue causée par un afflux de visiteurs fumeurs de méthamphétamine, selon des responsables locaux.

L’installation a été fermée le 20 décembre après “des niveaux de méthamphétamine plus élevés qu’acceptables ont été trouvés dans un conduit d’air des toilettes,” ont indiqué les autorités de la ville dans un communiqué.

La décision de fermer la bibliothèque et d’entreprendre des “tests environnementaux” a été incité par un “Récent pic de signalements de personnes fumant dans les toilettes publiques au cours des quatre dernières semaines”, ils ont ajouté. Des écouvillons ont été prélevés sur des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur des toilettes.

« Les tests ont montré que les résidus à l’intérieur des conduits contenaient des niveaux de méthamphétamine supérieurs aux niveaux acceptables. Les conduits soufflent de l’air et des contaminants à l’extérieur du bâtiment, mais on ne sait pas encore quel est, le cas échéant, le niveau de contaminants sur les surfaces », la déclaration lue.

La ville a fait le point sur la situation le 28 décembre, révélant que les tests avaient montré que la contamination médicamenteuse était “confiné en grande partie aux toilettes publiques, avec quelques impacts limités sur les zones de sièges très fréquentées.”

Les zones touchées seront soumises à “remédiation professionnelle” et l’installation devrait rouvrir le 3 janvier au plus tôt. Cependant, les toilettes de la bibliothèque pourraient rester hors service après cette date, a averti la ville.

« Une attention est accordée au niveau de service de toilettes dont le bâtiment aura besoin à l’avenir et à la manière de s’assurer qu’aucune activité illégale ne se produit dans ces espaces privés et clos. On ne sait pas encore si, et quand, les toilettes publiques seront ramenées », ça s’expliquait.

L’incident de la méthamphétamine a attiré l’attention des médias, ont noté les autorités, s’engageant à publier dans un avenir proche les résultats détaillés des tests sur les niveaux de contamination par la drogue à la bibliothèque.