Le danger complexe des États de surveillance

Chin : Ouais, au cours de la même année, la police utilisait cette technologie pour suivre les suspects, et ils ont dit ouvertement : « Eh bien, nous avons changé d’avis.

Lin : Et il y a eu une réaction publique à cela. Et maintenant, ils ont cessé de le faire. C’est juste un exemple de la facilité avec laquelle une utilisation peut en entraîner une autre.

Le refus a conduit le parlement singapourien à adopter un projet de loi en février 2021 pour restreindre l’utilisation par la police des données TraceTogether. Les forces de l’État sont toujours en mesure d’accéder aux données maintenant, mais elles doivent suivre un processus plus strict pour obtenir l’autorisation.

Il est facile d’imaginer que tous les pays ne réagiront pas de la même manière. Plusieurs pays asiatiques ont été à l’avant-garde de l’adoption d’applications de traçage de covid, et on ne sait pas encore comment les autorités compétentes traiteront les données qu’elles ont collectées en cours de route. Ce fut donc une agréable surprise lorsque j’ai lu que la Thaïlande, qui a fait pression pour sa propre application covid, nommée MorChana, annoncé en juin qu’il fermerait l’application et supprimerait toutes les données pertinentes.

Depuis notre conversation, je continue de penser à ce que la pandémie a signifié pour la technologie de surveillance. D’une part, je pense que cela a aidé à illustrer que la surveillance n’est pas un « mal » abstrait auquel toutes les « bonnes » sociétés s’opposeraient naturellement. Au contraire, il existe un équilibre nuancé entre la vie privée et les besoins sociaux comme la santé publique. Et c’est précisément pour cette raison que nous devrions nous attendre à voir les gouvernements du monde entier, y compris les démocraties, continuer à invoquer de nouvelles raisons pour justifier l’utilisation des technologies de surveillance. Il y aura toujours une sorte de crise à laquelle répondre, n’est-ce pas ?

Au lieu de compter sur les gouvernements pour qu’ils soient responsables des données et qu’ils se corrigent eux-mêmes lorsqu’ils commettent des erreurs, ont soutenu Chin et Lin, il est important de commencer à reconnaître tôt les méfaits de la technologie de surveillance et d’élaborer des réglementations qui protègent contre ces dangers.

Comment pensez-vous que les pays devraient aborder la technologie de surveillance ? Faites-moi part de vos réflexions à zeyi@technologyreview.com