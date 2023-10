AARHUS, Danemark — Après avoir fui l’Iran il y a plusieurs décennies, Nasrin Bahrampour et son mari se sont installés dans un lumineux appartement public surplombant la ville universitaire d’Aarhus, au Danemark. Ils l’ont rempli de plantes en pot, de photographies de famille et de tapis persans, et y ont élevé deux enfants.

Aujourd’hui, ils sont contraints de le quitter en vertu d’un programme gouvernemental qui impose de fait l’intégration dans certains quartiers à faible revenu où vivent de nombreux immigrants « non occidentaux ».

En pratique, cela signifie que des milliers d’appartements seront démolis, vendus à des investisseurs privés ou remplacés par de nouveaux logements destinés aux résidents les plus riches (et souvent non immigrés), afin d’accroître la mixité sociale.

Les médias danois ont qualifié le programme de « plus grande expérience sociale de ce siècle ». Les critiques disent qu’il s’agit d’une « politique sociale au bulldozer ».

Le gouvernement affirme que le plan vise à démanteler les « sociétés parallèles », que les responsables décrivent comme des enclaves ségréguées où les immigrants ne participent pas à la société au sens large et n’apprennent pas le danois, même s’ils bénéficient du généreux système de protection sociale du pays.

Les opposants affirment qu’il s’agit d’une forme brutale de discrimination ethnique et gratuite dans un pays où les inégalités de revenus sont faibles et où le niveau de privation dans les zones pauvres est beaucoup moins prononcé que dans de nombreux pays.

Alors que de nombreux autres gouvernements ont expérimenté des solutions pour lutter contre la misère et la ségrégation urbaines, les experts affirment qu’imposer une réduction des logements sociaux basée en grande partie sur l’origine ethnique des résidents est une solution inhabituelle, brutale et contre-productive.

Dans des zones comme Vollsmose, une banlieue d’Odense où plus des deux tiers des habitants sont originaires de pays non occidentaux – principalement musulmans –, le mandat du gouvernement se traduit par de vastes démolitions.

“J’ai l’impression qu’en nous expulsant, ils voudraient nous cacher parce que nous sommes des étrangers”, a déclaré Bahrampour, 73 ans.

Après des mois de recherches dans la ville, elle et son mari ont trouvé un appartement plus petit dans un autre immeuble de logements sociaux à proximité. Pourtant, a déclaré Bahrampour, être forcée de quitter son domicile était déchirant.

« J’ai l’impression d’être toujours une réfugiée », a-t-elle déclaré.

Le plan de logement a été annoncé en 2018 par un gouvernement conservateur, mais il n’a commencé à prendre une forme tangible que plus récemment. Il faisait partie d’un ensemble de lois plus larges signé par ses partisans qui promettaient de démanteler les « sociétés parallèles » d’ici 2030. Parmi ses mandats figure l’exigence que les jeunes enfants de certaines régions passent au moins 25 heures par semaine dans des écoles maternelles où ils apprendraient le Langue danoise et « valeurs danoises ».

Dans un pays où le système de protection sociale de renommée mondiale a été construit à l’origine pour servir une population minuscule et homogène, le projet de refonte du logement a bénéficié d’un large soutien dans l’ensemble du spectre politique. Cela inclut les sociaux-démocrates libéraux au pouvoir, qui ont modifié le terme utilisé pour désigner les communautés affectées, en substituant « sociétés parallèles » au mot très critiqué « ghettos ».

« La société de protection sociale est fondamentalement une communauté basée sur une confiance mutuelle à laquelle nous apportons tous », a déclaré la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, en mars lors d’un sommet des municipalités du pays. « Tout cela est sérieusement remis en question par les sociétés parallèles. »

La loi exige que dans les quartiers où au moins la moitié de la population est d’origine ou d’ascendance non occidentale, et où au moins deux des caractéristiques suivantes existent – ​​un faible revenu, un faible niveau d’éducation, un chômage élevé ou un pourcentage élevé de résidents ayant eu une condamnations pénales – la part du logement social doit être réduite à 40 % au maximum d’ici 2030.

Cela signifie que plus de 4 000 logements sociaux devront être vidés ou démolis. Au moins 430 ont déjà été démolis.

La décision quant aux logements qui resteront publics sera prise par les gouvernements locaux et les associations de logement. L’association active à Vollsmose a déclaré qu’elle fonde ses décisions non pas tant sur le fait qu’un bâtiment est vétuste que sur son emplacement et s’il se comportera bien sur le marché libre. Les résidents déplacés se voient proposer d’autres logements sociaux dans d’autres bâtiments ou quartiers.

Dès le début, le ciblage du programme sur les communautés largement basées sur la présence d’immigrants non occidentaux ou de leurs descendants a suscité de nombreuses critiques.

Plusieurs affaires judiciaires fondées sur l’accusation selon laquelle la loi constitue une discrimination ethnique ont été portées devant la Cour de justice de l’Union européenne. Même les Nations Unies sont intervenues, avec un groupe d’experts en droits de l’homme qui ont déclaré que le Danemark devrait suspendre la vente de propriétés à des investisseurs privés jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la légalité du programme.

Des critiques au Danemark et ailleurs ont déclaré que le pays ferait mieux de se concentrer sur la lutte contre la discrimination contre les communautés minoritaires – principalement sa population musulmane – si l’objectif est d’intégrer davantage de personnes dans la société danoise. Ils affirment que la loi qui a créé le programme de logement aggrave en fait la discrimination en qualifiant les personnes issues de l’immigration de problème de société à résoudre.

Ils soutiennent également que les enclaves ethniques ont historiquement servi de points d’atterrissage pour les nouveaux immigrants dans de nombreux pays, des endroits où ils pouvaient prendre pied avant que les générations suivantes ne soient assimilées.

Lawrence Katz, professeur à l’Université Harvard qui a étudié les effets du déménagement des familles d’une zone à forte pauvreté vers une zone à faible pauvreté, a déclaré que les recherches menées dans le cadre d’un programme expérimental aux États-Unis ont montré des améliorations substantielles dans les résultats des jeunes enfants lorsqu’ils quittaient des zones pauvres pour des zones plus riches. .

Une grande différence entre les deux programmes était que le programme américain, Moving to Opportunity, était volontaire.

« Je serais très inquiet d’une politique de déplacements coercitifs », a-t-il déclaré, ajoutant que si un gouvernement relocalise des personnes, il est crucial que l’amélioration d’une zone à l’autre soit significative. Sinon, dit-il, « vous créez un traumatisme sans créer d’opportunités »..»

Il sera difficile d’évaluer si les personnes contraintes de quitter leur domicile se portent mieux, car les autorités danoises ne les suivent pas. Ce qui est clair, cependant, c’est que pour certains, déménager a été traumatisant.

Récemment, Marc-Berco Fuhr était assis parmi des cartons déballés dans l’appartement de banlieue où lui et sa mère, émigrée d’Allemagne de l’Est, ont dû déménager après que leur immeuble ait été annoncé pour démolition. Il a diffusé une vidéo d’une interview que sa mère avait donnée à un journal avant leur départ.

Entourée de ses vases chinois, de ses somptueux rideaux et des fresques dorées qu’elle avait peintes sur les murs, sa mère, âgée de 82 ans, protestait contre son départ forcé après près de 40 ans, affirmant qu’elle ne survivrait peut-être pas à ce déménagement. «C’est ma maison», dit-elle.

Elle est décédée depuis et son fils a conservé son horloge, ses vases et un échiquier en nacre brisés par les déménageurs.

« Nous étions très heureux dans notre appartement », a-t-il déclaré. «Je ne me sens pas vraiment chez moi ici.»

Le plan de réaménagement n’en est qu’à ses débuts, mais le gouvernement affirme que le programme porte ses fruits sur la base des critères qu’il a fixés.

Selon un rapport du gouvernement, ceux qui quittent les quartiers touchés sont, en moyenne, moins instruits, ont moins de chances d’avoir un emploi à temps plein et gagnent moins que ceux qui s’y installent. Il a également noté que moins de non-Occidentaux emménagent que partent.

“Le mélange de personnes issues de différentes couches de la société est de plus en plus important”, a déclaré Thomas Monberg, député et porte-parole des sociaux-démocrates pour le logement, dans une réponse par courrier électronique aux questions. Il a déclaré que le gouvernement avait agi parce qu’il ne pouvait pas se permettre « d’attendre que les gens s’entretuent dans des guerres de gangs ».

Lors de visites dans plusieurs quartiers en cours de réaménagement, certaines personnes – tant celles qui emménagent que celles qui déménagent – ​​se sont déclarées satisfaites des changements.

“Je pense que ça marche”, a déclaré Henriette Andersen, 34 ans, graphiste qui a emménagé dans le quartier de Gellerup, à Aarhus, il y a plus de deux ans. Alors qu’elle poussait une poussette dans sa nouvelle maison en rangée à deux étages, elle a déclaré qu’elle pouvait voir à quel point le projet créait des problèmes pour les personnes contraintes de quitter le quartier. “Mais,” dit-elle, “c’est nécessaire de le faire si l’on veut apporter des changements.”

A Vollsmose, Faila Waenge s’est dite heureuse de partir. Alors qu’elle faisait la navette entre sa maison et une laverie avec des couvertures et des draps, elle a déclaré que certains habitants du quartier fumaient de la marijuana et que le quartier était trop bruyant.

Pourtant, certains experts et résidents ont déclaré que l’expérience qui bouleversait la vie des gens avait été entreprise avec trop peu de preuves de son efficacité.

Gunvor Christensen, jusqu’à récemment analyste en chef au Centre national danois de recherche en sciences sociales, a déclaré qu’aucune preuve scientifique n’avait démontré que les quartiers affectaient négativement les opportunités de leurs résidents au Danemark.

“S’ils rendaient le programme volontaire, la plupart des gens aimeraient rester”, a déclaré Christensen, qui travaille maintenant pour une organisation de logement social. “L’expérience aurait échoué.”

Récemment, Shirin Hadi Anad se tenait dans une cour encombrée de meubles près de sa maison en rangée à Vollsmose, qui sera bientôt démolie, regardant des enfants jouer avec des amis avec lesquels ils avaient grandi. Contrairement à sa voisine Waenge, Hadi Anad dit aimer vivre là-bas.

“Nous aurions voulu quitter ce quartier s’il y avait eu des coups de feu, des combats, des coups de couteau, des sirènes de police 24 heures sur 24”, a-t-elle déclaré. “Mais nous vivons à Vollsmose, pas à Chicago.”

