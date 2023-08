Le Danemark veut interdire de brûler le Coran

Le ministre de la Justice Peter Hummelgaard a proposé une législation interdisant de maltraiter des objets ayant une signification religieuse.

Le gouvernement danois prépare une loi qui interdirait de maltraiter ou de détruire publiquement des objets ayant une importance religieuse, a annoncé le ministre de la Justice Peter Hummelgaard. Une série d’autodafés récents du Coran au Danemark a tendu les relations entre Copenhague et plusieurs pays musulmans.

S’adressant aux journalistes vendredi, le ministre a déclaré que le gouvernement proposerait bientôt une législation interdisant « la manipulation inappropriée d’objets ayant une signification religieuse essentielle ». Il a expliqué que le projet de loi rendrait punissable le fait de brûler le Coran, la Bible ou la Torah en public, à titre d’exemple.

Hummelgaard a déclaré qu’une récente vague d’autodafés du Coran signifiait que le Danemark « de plus en plus vu » en tant que pays qui « facilite l’insulte et le dénigrement d’autres pays et religions » et que de telles actions mettent en danger la sécurité des Danois, tant au pays qu’à l’étranger.

Selon le ministre, si la loi est adoptée, les actes d’incendie public de textes sacrés ou d’autres objets de dévotion seront passibles d’amendes ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans. Il n’a toutefois pas précisé quand le Parlement devrait voter sur le projet de loi.

La proposition a reçu quelques réticences de la part des partis d’opposition danois, qui soutiennent qu’une interdiction de brûler le Coran constituerait une atteinte à la liberté d’expression. Hummelgaard a cependant répondu aux critiques en déclarant qu’il « croit fondamentalement » il y a « des moyens plus civilisés d’exprimer ses opinions que de brûler des choses. »

En juillet dernier, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, avait également laissé entendre que le gouvernement recherchait un « outil juridique » cela permettrait aux autorités d’empêcher que le Coran soit brûlé devant les ambassades d’autres pays.

Rasmussen a souligné qu’une telle « actes profondément offensants et imprudents » ne représentait pas le « les valeurs sur lesquelles la société danoise est bâtie. »

Il a toutefois noté que toute mesure visant à mettre un terme à de tels actes à l’avenir doit néanmoins être limitée par le cadre existant de la liberté d’expression protégée par la Constitution.

La Suède voisine a également connu une série d’épisodes d’incinération du Coran ces dernières semaines. Stockholm cherche également désormais à interdire la profanation des textes sacrés sans violer son droit à la liberté d’expression, protégé par la Constitution.

« Tout ce qui est légal n’est pas approprié » Le Premier ministre suédois Ulf Kirstersson l’a déclaré plus tôt ce mois-ci. Il a ajouté que le pays imposerait des mesures aux frontières plus strictes pour empêcher les personnes atteintes de « des connexions très faibles avec la Suède » d’entrer pour commettre des crimes ou des actes contraires aux intérêts de sécurité de la nation.