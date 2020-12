Le Danemark a été l’un des premiers à adopter l’énergie éolienne, avec plus d’un tiers de sa production d’électricité provenant d’éoliennes. Ils sont considérés comme essentiels dans la transformation du système énergétique et devraient permettre au Danemark de ne plus dépendre des énergies fossiles en 2050 pour la production d’électricité.

L’accord visant à mettre fin à l’extraction de pétrole et de gaz signifie qu’un huitième cycle de licences prévu et tous les appels d’offres futurs ont été annulés et fait de 2050 la dernière année pour extraire des combustibles fossiles en mer du Nord.

Il a été soutenu à la fois par les partis de gauche et par l’opposition de centre-droit, ce qui suggère que la politique ne sera probablement pas inversée.

« Il est extrêmement important que nous ayons maintenant une large majorité derrière l’accord, afin qu’il n’y ait plus aucun doute sur les possibilités et les conditions en mer du Nord », a déclaré le ministre du Climat Dan Joergensen, un social-démocrate.

Selon les chiffres officiels, cette décision signifierait une perte totale estimée pour le Danemark de 13 milliards de couronnes (2,1 milliards de dollars). L’industrie a rapporté au petit pays scandinave plus de 500 milliards (81,5 milliards de dollars) depuis les années 1970.

En octobre, le groupe énergétique Total s’est retiré du dernier appel d’offres, ne laissant qu’un seul candidat, Ardent Oil, selon les autorités.

En juin, le Conseil danois sur le changement climatique – un organe indépendant qui conseille le gouvernement – a recommandé de mettre fin à toute exploration future en mer du Nord, affirmant qu’une poursuite nuirait aux ambitions du pays en tant que leader dans la lutte contre le changement climatique.