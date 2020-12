Le Danemark déterrera des millions de visons abattus par crainte d’une mutation de coronavirus pour éviter une future catastrophe environnementale, a confirmé le gouvernement danois.

Quelque quatre millions de visons seront exhumés des fosses communes et incinérés pour éviter une pollution potentiellement dangereuse.

Le gouvernement minoritaire social-démocrate est parvenu à un accord avec d’autres partis au parlement danois pour que le vison soit exhumé et éliminé dans des incinérateurs de déchets locaux, ont confirmé dimanche des responsables du ministère dans un communiqué.

Il devrait avoir lieu en mai lorsque le risque potentiel d’infection au COVID-19 des animaux morts sera passé.

« Six mois me semble long, et j’aurais aimé le voir aller encore plus vite, mais c’est clairement la solution la plus sûre, car nous évitons que le personnel soit exposé à l’infection pendant les fouilles et en même temps évite les morts et les infectés. le vison étant transporté sur de plus grandes distances « , a déclaré Rasmus Prehn, ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, dans un communiqué publié par le ministère.

Le mouvement intervient alors que les corps des animaux enterrés ont commencé à refaire surface à cause des gaz produits lors de leur décomposition.

En novembre, le gouvernement danois a ordonné de manière controversée le massacre de toute la population de visons du pays après la détection d’une souche mutée de coronavirus, décimant du jour au lendemain la plus grande industrie de la fourrure de l’UE.

Le Danemark élève des visons pour leur fourrure avec des peaux danoises appréciées dans le monde entier pour leur qualité. L’industrie emploie 6 000 Danois et représente plus d’un demi-milliard d’euros d’exportations par an.

Plus de 15,4 millions de personnes ont été tuées à ce jour depuis le 4 novembre.

Des échantillons de la mutation prélevés dans un cluster agricole se sont révélés résistants aux anticorps, ce qui a fait craindre que les vaccins ne soient inefficaces contre elle.

Après l’abattage, quatre millions d’animaux morts ont été enterrés à la hâte dans des tranchées sur des terres militaires près de Holstebro et Karup dans l’ouest du Danemark.

Le choix de sites funéraires à proximité d’un lac de baignade et d’une source d’eau potable a suscité des inquiétudes parmi les résidents locaux en raison de la contamination.

« L’Agence danoise de protection de l’environnement surveille en permanence la situation, et l’agence mène déjà des enquêtes pour lancer des mesures correctives afin de minimiser les dommages causés à l’environnement et aux eaux souterraines », ont déclaré des responsables.

La première transmission de la mutation du coronavirus a été détectée chez des travailleurs agricoles dans des fermes de visons aux Pays-Bas en avril. Depuis lors, des cas d’infections des visons aux humains ont été signalés dans des fermes au Danemark, en France, en Italie, en Espagne, en Suède, en Pologne et en Lituanie.

L’abattage au Danemark a provoqué une polémique après qu’un ministre du gouvernement a admis qu’il n’y avait aucune base légale pour l’action.

Le ministre de l’Agriculture, Mogens Jensen, a démissionné le 18 novembre après avoir fait cet aveu, tandis que l’opposition a également appelé à la démission de la première ministre Mette Frederiksen.

Après une visite dans une ferme familiale de visons à Kolding, dans le centre du Danemark, qui a été dévastée par l’abattage, Frederiksen a présenté des excuses en larmes pour la gestion de la crise par son gouvernement.

Le parlement danois a adopté lundi un projet de loi qui a fourni une base légale pour les abattages futurs, une interdiction temporaire de la réintroduction du vison dans le pays ainsi qu’une compensation pour les agriculteurs qui ont perdu leurs troupeaux et leurs moyens de subsistance.

Dans un tweet posté après le vote, Pegn a déclaré: « Les éleveurs de visons danois ont sacrifié le travail de leur vie pour le bien commun. Nous leur devons un grand merci. Il est donc très gratifiant que la L77 ait maintenant été adoptée afin qu’il puisse soyez clair sur les bonus et les remplacements! «