Le Danemark a accepté de construire une île en mer du Nord qui rassemblerait et distribuerait l’électricité provenant de parcs éoliens.

Les autorités affirment que l’île artificielle aura la taille de 18 terrains de football, produira et stockera suffisamment d’énergie verte pour couvrir les besoins en électricité de 3 millions de foyers européens. Il fournira également une énergie propre pour une utilisation dans le transport maritime, l’aviation, l’industrie et le transport lourd.

Le projet de construction de 28 milliards d’euros est le plus important du genre dans l’histoire du Danemark. Le gouvernement détiendra une participation de 51% dans l’île, le reste étant détenu par le secteur privé.

«C’est un projet gigantesque», a déclaré le professeur Jacob Østergaard, qui dirige le centre d’électricité et d’énergie à l’Université technique du Danemark. « C’est et sera une pierre angulaire de la transition verte et de la réduction des émissions de CO2 danoises. »

Le Danemark s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire les émissions de carbone de 70% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

L’île de l’énergie verte est également un gros problème pour le reste de l’Europe, a déclaré Østergaard. Il sera construit à environ 80 kilomètres au large de la côte ouest du pays et se connectera à plusieurs pays européens. Il devrait être opérationnel d’ici 2033.

« En mer du Nord, nous avons un potentiel énorme pour l’éolien offshore, 180 gigawatts au total. Cela signifie que nous pouvons effectivement fermer toutes les centrales électriques au charbon européennes » et exploiter cette énergie verte à la place, at-il expliqué.

« C’est une initiative danoise, ou du moins nous avons fait le premier pas. Mais ce sera, au moins avec le temps, un effort international. »

