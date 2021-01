Le Danemark a suspendu temporairement tous les vols en provenance des Émirats arabes unis pendant cinq jours après que des soupçons aient été émis.Les tests de coronavirus qui peuvent être obtenus avant de quitter Dubaï ne sont pas fiables, ont annoncé vendredi les autorités.

Le développement, qui intervient au milieu d’une vague d’infections aux EAU, pose un défi direct au régime de tests de masse qui avait été le pilier de la réponse du pays au coronavirus et de la réouverture économique. Dubaï a été l’une des premières destinations au monde à s’ouvrir. aux touristes, en accueillant des visiteurs de n’importe où avec seulement un test de coronavirus.

Le ministre danois des Transports, Benny Engelbrecht, a déclaré que la décision avait été prise de permettre une enquête approfondie sur la question et de garantir que les tests soient effectués correctement.

« Nous ne pouvons ignorer un tel soupçon », a déclaré Engelbrecht, ajoutant que l’interdiction est entrée en vigueur jeudi soir.

Les autorités danoises ont été confrontées à une « enquête citoyenne concrète et sérieuse sur » la manière dont les tests sont effectués aux points d’entrée et de sortie de Dubaï, a-t-il déclaré, et « par conséquent, nous devons être absolument sûrs qu’il n’y a pas de problèmes ».

Engelbrecht a déclaré qu’au moins « un citoyen » avait ramené la variante sud-africaine du virus « de Dubaï ». Il n’a pas identifié la personne. Dubaï a connu une augmentation du nombre de résidents sud-africains alors que l’économie de ce dernier pays se détériorait ces dernières années.

Depuis le 9 janvier, le Danemark a exigé que tous les passagers arrivant dans le pays scandinave aient un test de coronavirus négatif ou une preuve qu’ils ont récemment eu COVID-19, la maladie causée par le virus, pour limiter la propagation.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press sur la suspension du vol et les soupçons entourant le dépistage du virus.

Le 8 janvier, le ministère des Affaires étrangères du Danemark a déconseillé tout voyage à l’étranger, y compris les voyages d’affaires. Mardi, le Premier ministre danois Mette Frederiksen a déclaré aux médias locaux: «Il y a une raison pour laquelle nous demandons vraiment à tout le monde de ne pas voyager. Il est vraiment important que tout le monde écoute. «

« Il y a un risque d’apporter des mutations (virales) au Danemark », a-t-elle déclaré. « Cela peut saper notre contrôle de l’épidémie et ainsi infecter d’autres personnes. »

Vendredi, alors que les Émirats arabes unis ont brisé leur 11e record quotidien d’infection consécutif avec 3552 nouveaux cas, le bureau des médias d’État de Dubaï a annoncé de nouvelles limites strictes sur les mariages, les événements sociaux et les fêtes privées à partir de mercredi prochain, limitant tous les rassemblements à 10 membres de la famille immédiate. Les mariages dans les hôtels et autres lieux étaient auparavant plafonnés à 200.

Dubaï a également annoncé l’arrêt immédiat de toutes les «activités de divertissement» sur les bateaux et les restaurants flottants – un passe-temps populaire dans la ville.

Un jour plus tôt, il a suspendu tous les groupes en direct et les performances dans les boîtes de nuit et les bars de la ville après que les hôpitaux ont été contraints de suspendre les chirurgies non urgentes pour faire face à un afflux de nouveaux patients COVID-19.

Les touristes ont afflué à Dubaï ces dernières semaines malgré la pandémie qui fait rage, échappant aux confinements chez eux.

La flambée des infections quotidiennes, qui a presque triplé depuis novembre, n’a pas réussi à altérer la normalité alors même que des variantes plus contagieuses du coronavirus se sont répandues dans le monde entier.