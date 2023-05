Le Danemark sort des énergies fossiles. Y a-t-il des leçons pour le Canada?

Que sur terre54:01Comment abandonner les combustibles fossiles sans laisser les travailleurs derrière

Après plus d’une décennie passée à réfléchir aux combustibles fossiles et aux changements climatiques, Angela Carter cherchait une « lueur d’espoir » pour inspirer le Canada avec des visions alternatives de ce que pourrait devenir une société dépendante du pétrole et du gaz.

Carter, spécialiste de la transition énergétique à l’Institut international du développement durable et professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de Waterloo, a trouvé cet espoir lorsque le Danemark a pris la décision historique d’annuler les futurs permis d’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord fin 2020. .

Pays de 5,8 millions d’habitants, le Danemark a gagné l’équivalent de 109 milliards de dollars de l’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord entre 1972 et 2020. Le pays vise à être indépendant des énergies fossiles d’ici 2050 et s’est engagé à utiliser les énergies renouvelables pour toutes les demandes d’énergie – y compris l’électricité, le chauffage, l’industrie et les transports – d’ici cette date.

En novembre 2021, le Danemark était l’un des membres fondateurs de la Au-delà de l’alliance pétrolière et gazière ainsi que six autres pays et la province de Québec.

Cela a rendu Carter curieuse de comprendre pourquoi un pays si « enraciné » dans les combustibles fossiles déciderait « d’une date de fin de son extraction de combustibles fossiles », a-t-elle déclaré. Elle a suivi sa curiosité au Danemark pour le savoir.

Alors que de nombreux analystes prévoient que la demande de combustibles fossiles culminera et commencera à chuter d’ici 2030, des universitaires comme Carter, des travailleurs concernés et des dirigeants syndicaux discutent de ce que cela signifie pour les emplois et les communautés.

Les travailleurs canadiens craignent que la transition énergétique ne les laisse de côté. Mais certains se tournent vers le Danemark et l’Allemagne pour trouver l’inspiration sur la façon de s’adapter.

Les « ingrédients » de la transition énergétique au Danemark

Esbjerg, une ville située sur la côte ouest du Danemark, est depuis longtemps une plaque tournante de l’industrie en mer du Nord. Comme son importante industrie de la pêche a commencé à décliner le développement pétrolier et gazier offshore a décollé au début des années 1970.

Aujourd’hui, les éoliennes et les technologies connexes constituent un industrie d’exportation de plusieurs milliards de dollars .

Une vue à vol d’oiseau des pales d’éoliennes à Port Esbjerg. (Port Esbjerg)

En se promenant dans le port de la ville, Carter trouva l’espoir qu’elle cherchait. « Les pales de ces éoliennes mesurent plus de 100 mètres de long. Il est même difficile d’imaginer leur échelle. Et elles sont partout », a-t-elle déclaré.

Voir l’industrie éolienne au Danemark de première main était, pour Carter, la promesse de « ce que l’avenir peut être » au Canada.

Elle a comparé la transition énergétique du Danemark à la fabrication d’un gâteau. Les « ingrédients » comprennent l’investissement gouvernemental, la politique climatique et énergétique, le soutien aux travailleurs – et surtout, « l’engagement public massif », a-t-elle déclaré.

Conditions de chaleur et de sécheresse extrêmes au Danemark au cours de la été 2018 mettre le changement climatique à l’honneur, provoquant des manifestations avant les élections de 2019. La social-démocrate Mette Frederiksen gagné sur une plateforme qui incluait le changement climatique .

Angela Carter s’est rendue à Port Esbjerg au Danemark pour ses recherches sur la transition énergétique. (Hilary Gauld)

Le gouvernement danois a décidé de revoir le prochain cycle d’octroi de licences pour explorer le pétrole et le gaz en mer du Nord « à la lumière des élections et à la lumière des … demandes publiques d’action climatique », a déclaré Jens Mattias Clausen, directeur européen de Concito, un Groupe de réflexion basé à Copenhague.

À l’époque, Clausen travaillait pour le ministère danois du climat et de l’énergie. La compagnie pétrolière et gazière française Total a retiré sa demande pour poursuivre l’exploration offshore « en raison de l’incertitude » que les retards dans l’octroi de licences avaient causé, a déclaré Clausen.

Comment le gouvernement a aidé à construire des chaînes d’approvisionnement dans l’énergie éolienne

Où controverse a été une caractéristique récente du débat public sur la transition énergétique au Canada, les choses sont moins polarisées au Danemark, a déclaré Jesper Bank, directeur commercial de Port Esbjerg.

« Nous ne voyons pas cette transition comme un choix entre un type d’énergie ou un autre type d’énergie, nous voyons cela comme une progression ou un développement naturel », a-t-il déclaré.

En 2021, 43,8 % de la production d’électricité du Danemark provenait de l’électricité éolienne des turbines terrestres et offshore, selon l’Agence internationale de l’énergie. Mais le succès de l’énergie éolienne au Danemark n’a pas été possible sans l’aide du gouvernement danois. Une partie de cette somme a pris la forme de financement pour la construction de parcs éoliens.

« C’était un bon moyen de développer des chaînes d’approvisionnement », a déclaré Bank, expliquant que vers 2019, les propositions de parcs éoliens n’avaient plus besoin d’un soutien financier car l’industrie avait décollé.

« Ensuite, nous avons commencé à investir dans des navires », a-t-il déclaré. « Le port a commencé à investir dans des infrastructures plus directes pour l’éolien offshore. »

Jesper Bank décrit la transition du pétrole et du gaz offshore à l’éolien offshore au Danemark comme un « développement naturel ». (Port Esbjerg)

Bank a visité des invités du monde entier à travers le port animé – en une seule semaine, accueillant des visiteurs d’associations portuaires de Pologne et des pays baltes, un fonctionnaire du gouvernement australien et un groupe des Pays-Bas.

Le Danemark est également devenu une destination pour les visiteurs du Canada. Le mois dernier, des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse se sont rendus sur place pour apprendre des leçons alors qu’il se lance dans un plan de développement d’un parc éolien offshore d’ici 2030 pour produire de l’hydrogène vert.

Le soutien aux travailleurs, clé de la transition énergétique danoise

Lorsque Jakob Lykke grandissait à Esbjerg, sa future carrière semblait inévitablement liée à la mer du Nord : travailler dans les secteurs de la navigation, de la pêche ou des combustibles fossiles.

« J’ai choisi le pétrole et le gaz [sector] », a déclaré Lykke, qui travaille maintenant en tant que dirigeant syndical représentant les travailleurs du port, appelés dockers.

Lorsque Jakob Lykke grandissait à Esbjerg, au Danemark, sa future carrière semblait inévitablement liée à la mer du Nord. (Bent Sørensen/Veste vidéo)

De nombreux dockers travaillent à la fois dans l’éolien offshore et dans le pétrole et le gaz offshore, a-t-il déclaré, les décrivant comme « prêts à faire le travail » de travailler dans le secteur éolien alors que davantage de travail devient disponible avec la volonté du Danemark de construire davantage de turbines offshore.

L' »Offshore Academy » permet aux travailleurs d’étudier à temps plein pendant aussi peu qu’une semaine à quelques mois, en acquérant des compétences qui leur permettent de passer d’une industrie à l’autre, tout en gagnant ce que Lykke appelle « un salaire décent ».

Angela Carter a remarqué que les travailleurs du pétrole et du gaz se considéraient comme des « travailleurs de l’énergie » et étaient « ravis de faire cette transition » vers l’éolien si des emplois étaient disponibles.

« Si nous pouvons débloquer cela dans le contexte canadien, nous ne pouvons pas nous empêcher de gagner. »

Les travailleurs ont peur de ce qui pourrait être perdu

Au Canada, il y a des signes de changement dans le secteur pétrolier et gazier.

En 2022, environ 126 000 personnes travaillaient dans l’extraction pétrolière et gazière et les services de soutien, comparativement à environ 158 000 en 2012, selon Statistique Canada.

Mais certains travailleurs canadiens disent que les énergies renouvelables n’offrent pas actuellement la même qualité de vie.

« J’ai eu des propositions pour aller travailler dans des parcs éoliens et… [it] cela ne m’a tout simplement pas été financièrement avantageux », a déclaré Chris, un travailleur du pétrole et du gaz de Terre-Neuve, dans une entrevue avec Laura Lynch pour Que sur terre.

CBC a accepté de ne pas utiliser son nom de famille pour protéger sa sécurité d’emploi dans son rôle de travail pour une entreprise qui effectue des inspections pour l’industrie, y compris les sites pétroliers et gaziers.

Chris vit à une heure à l’extérieur de St. John’s avec sa femme et son jeune enfant, et voyage normalement à travers le Canada pour travailler sur divers sites industriels.

« Notre système est basé sur l’argent, malheureusement, donc cela limite vraiment ma capacité et ma volonté de rechercher ces emplois », a-t-il déclaré.

« Tout le monde parle de ces soi-disant emplois verts », a déclaré Terry O’Connor, qui est opérateur d’équipement lourd sur des projets de construction de pétrole et de gaz et vit à Pemberton, en Colombie-Britannique. « Où sont-ils? Quels sont-ils? »

Comment l’opposition ouvrière a conduit au changement en Allemagne

S’assurer que les travailleurs étaient financièrement soutenus était un élément crucial d’une autre étude de cas qu’Angela Carter et d’autres universitaires ont étudiée : le plan allemand d’élimination progressive du charbon, qui a commencé pour des raisons économiques il y a des décennies, avant les préoccupations climatiques.

Après que l’Allemagne a signé des accords d’importation de charbon avec d’autres pays à la suite de la Seconde Guerre mondiale, elle a vu son industrie nationale rebondir à la fin des années 1950, créant une surabondance qui s’est littéralement accumulée à l’extérieur des mines, a déclaré Petra Dolata, historienne de l’énergie et professeure associée à l’Université de Calgary.

La première grande manifestation des mineurs a eu lieu en 1959, a déclaré Dolata, qui a grandi dans la vallée de la Ruhr en Allemagne, une région minière. Les travailleurs qui défendraient leur sécurité d’emploi joueraient un rôle important dans l’élimination progressive du charbon au cours des prochaines décennies. Entre cette époque et le milieu des années 1960, 165 000 mineurs ont perdu leur emploi, a-t-elle déclaré.

La centrale électrique au charbon Datteln 4 fonctionne toujours à Datteln, en Allemagne, mais le pays prévoit d’éliminer progressivement l’électricité produite au charbon d’ici 2038. (Soumis par Petra Dolata)

En raison du tollé général, l’Allemagne a élaboré un plan pour soutenir les travailleurs.

Les syndicats, l’industrie et les gouvernements « se sont réunis et ont discuté: » Comment pouvez-vous rendre cette suppression progressive, cette fermeture de mines, plus acceptable socialement? « », A déclaré Dolata.

Le résultat a été la création d’une société charbonnière « semi-publique » en 1969, qui couvrait environ 80% des mines de charbon. Il était basé sur ce que Dolata traduit par « la loi allemande sur l’ajustement du charbon ».

La loi prévoyait une « élimination progressive contrôlée » qui permettait aux travailleurs des mines de charbon fermantes de trouver du travail dans d’autres mines de l’entreprise et offrait une reconversion à d’autres employés.

Alors que l’Allemagne subventionnait l’industrie du charbon, elle a également investi dans de nouvelles opportunités économiques dans la région, notamment la construction automobile, les usines textiles et les universités.

La transition énergétique n’est pas qu’une question de climat

La dernière mine de houille d’Allemagne a fermé ses portes en 2018 et une élimination complète de la production d’électricité au charbon est prévue pour 2038 dans le cadre du plan climat du pays.

Carter dit qu’il y a une justification économique pour que le Canada investisse dans de nouvelles industries comme l’a fait l’Allemagne.

« Si nous savons que la demande mondiale de pétrole est en baisse … se préparer à cela et préparer les communautés et les travailleurs est vraiment … un acte essentiel à prendre dès maintenant », a-t-elle déclaré.

L’élimination progressive du charbon en Allemagne a ralenti dans les années 1970 et 1980 lorsque la crise mondiale du pétrole a éclaté, mais dans les années 1990, les choses ont commencé à changer.

« En 1997, le gouvernement allemand de l’époque a annoncé qu’il ne serait plus disposé à subventionner le charbon comme il le faisait auparavant, et cela a vraiment été un tournant majeur », a déclaré Dolata.

Les parents de Petra Dolata, Werner et Elisabeth Dolata, vivent dans l’ancienne ville minière de Datteln, en Allemagne. (Soumis par Petra Dolata)

Encore une fois, les mineurs sont descendus dans la rue, ce qui a incité le gouvernement à renouveler son soutien aux travailleurs. Son père, Werner Dolata, a découvert qu’il commencerait sa propre retraite progressive à l’âge de 53 ans. Bien que cela signifiait une perte financière, il était heureux du nouveau plan, l’appelant Geschenk des Lebensgrossièrement traduit par « vie douée ».

Tous les travailleurs n’étaient pas aussi bien protégés que le père de Dolata, a-t-elle déclaré. Par exemple, les femmes travaillant dans les magasins des villes minières qui ont perdu leur emploi à la fermeture de leur lieu de travail.

« C’est pour moi le parallèle intéressant quand on parle même de l’Alberta », a déclaré Dolata. Les personnes qui ne sont pas directement employées dans le secteur peuvent avoir des craintes ou « des inquiétudes quant à ce qui arriverait à une région qui est ainsi définie et qui s’identifie à un vecteur énergétique », a-t-elle déclaré.

Petra Dolata a grandi dans la vallée de la Ruhr en Allemagne, une région minière qui fait maintenant partie de son domaine d’études en tant qu’historienne de l’énergie et professeure agrégée à l’Université de Calgary. (Soumis par Petra Dolata)

En janvier, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a appelé le terme transition juste « langage diviseur et polarisant . » En mars, le gouvernement fédéral a publié son Plan Emplois Durables abandonnant le terme de transition juste.

« C’est devenu presque une bataille morale. … Soit vous pensez que nous devons arrêter de produire du pétrole et du gaz, soit vous ne le faites pas », a déclaré Dolata. « C’est une bataille très différente de celle de dire que nous devons nous assurer que les gens conservent leur emploi. »

Dolata pense qu’une leçon clé que le Canada pourrait apprendre de l’Allemagne est le rôle que les syndicats ont joué dans les négociations avec l’industrie et le gouvernement pour fournir un soutien aux travailleurs.

Un porte-parole de Ressources naturelles Canada a déclaré que le gouvernement fédéral prévoyait de publier sa législation sur les emplois durables d’ici la fin de 2023.