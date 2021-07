Le Danemark sort de l’Euro 2020 amer et déçu, et pourtant plein d’espoir

LONDRES — Immédiatement après l’élimination du Danemark aux mains de l’Angleterre, Kasper Hjulmand ne vous apparaît pas comme un homme en colère. Au contraire, l’ambiance qui imprègne l’écran de l’ordinateur portable lors de sa conférence de presse à distance est celle d’un gars déçu et confus.

« Vous ne pouvez pas sortir comme ça, certaines choses ne devraient pas arriver », a-t-il déclaré. « Je ressens de l’amertume. »

Hjulmand fait référence au penalty accordé à l’Angleterre comme à la fin de la première période de prolongation. Celui où Raheem Sterling a sauté devant Joakim Maehle et est tombé. Celui qui a été donné malgré le fait que quelques secondes plus tôt il y avait deux balles sur le terrain et que le jeu n’a pas été arrêté, comme c’est habituellement le cas dans ces circonstances. Celui qui a été vérifié par l’arbitre assistant vidéo (VAR), mais n’a pas été référé à l’arbitre Danny Makkelie pour un examen sur le terrain.

« Cette pénalité a décidé du match », a-t-il déclaré. « Sans c’est 1-1 et les tirs au but et qui sait ce qui se serait passé. Alors je suis agacé. »

Des moments comme ceux-ci après le match ne sont pas le moment de souligner que l’Angleterre a créé plus d’occasions et, dans l’ensemble, est plus que digne des finalistes. Ou que la deuxième balle sur le terrain n’a pas beaucoup influencé le jeu. Ou que VAR n’est censé intervenir qu’en présence d’erreurs « claires et évidentes » et, peut-être, si Makkelie a effectivement commis une erreur, ce n’était pas nécessairement clair et évident.

Au contraire, cela ressemblait plus à un moment pour noter ce que le Danemark avait vécu dans ce tournoi. Et comment vivra ce que ce groupe de joueurs et de staff a réalisé.

Ils ont vu leur coéquipier et meilleur joueur Christian Eriksen s’effondrer sur le terrain et, selon les mots de leur propre personnel médical, « nous quitter » avant qu’une combinaison du divin et du scientifique « le ramène ». Et puis ils se sont retrouvés sur le terrain, faisant quelque chose qui a dû sembler totalement hors de propos : jouer un match de football contre la Finlande.

Ils ont perdu ce match, ainsi que le suivant, contre la Belgique, avant de profiter du genre de retournement de conte de fées qui semblerait improbable même dans le monde de la fan fiction. Et, en se qualifiant pour la demi-finale, ils sont devenus le choix des neutres, les chouchous de tout le monde sans peau dans le match. Une partie était l’histoire d’Eriksen, une partie était le visage frais et la qualité de prochain homme de Mikkel Damsgaard, une partie était le leadership de Simon Kjaer, le grognement de Kasper Schmeichel, le lecteur de Maehle. Tout cela, c’était le Danemark qui se réunissait et croyait à l’impossible.

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, était naturellement frustré après la cruelle défaite 2-1 de son équipe en prolongation contre l’Angleterre lors de la demi-finale de l’Euro 2020 de mercredi. Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images

Et ils avaient aussi des raisons de croire à Wembley. Dépassés en armes, en effectifs, en soutien, ils ont néanmoins pris l’avantage en première mi-temps, grâce à un mélange de qualité (la frappe sucrée de Damsgaard) et d’ingéniosité (les joueurs danois alignant l’écran du gardien anglais Jordan Pickford). L’Angleterre a égalisé avant la pause, mais le sélectionneur du Danemark, Hjulmand, était tout de même convaincu que le match était là.

Il a continué à y croire même si, un par un, ses joueurs ont commencé à chuter. Il effectuerait cinq remplacements dans les 23 dernières minutes du temps réglementaire et tous ont été appliqués.

« Aucun des cinq premiers remplacements n’était tactique, j’ai dû faire des changements parce que les joueurs étaient en difficulté ou blessés », a-t-il déclaré. « Je n’avais pas de choix. »

Le Danemark fonctionnait aux vapeurs. Et, encore, ils se sont accrochés là-dedans. Jusqu’au moment où le deuxième ballon s’est matérialisé sur le terrain et Sterling est tombé. Parce que ce jeu peut être particulièrement cruel, il y a même eu l’illusion d’un autre miracle lorsque Schmeichel a paré le tir de Harry Kane. Celui-ci a duré une fraction de milliseconde, jusqu’à ce que Kane enchaîne en poussant le ballon à la maison. Et parce qu’il n’y a pas de fin aux difficultés qui peuvent être infligées lorsque les choses commencent à tourner contre vous, ils ont joué les 15 dernières minutes avec 10 hommes, car après le dernier remplacement de Hjulmand – le seul qui n’a pas été appliqué – Mathias Jensen est tombé blessée.

Cela semble-t-il plus cruel que de sortir en phase de groupes, comme beaucoup le pensaient inévitable après les deux défaites inaugurales ? À certains égards, probablement oui. Lorsque vous surmontez les obstacles et les difficultés auxquels le Danemark a été confronté, vous pourriez bien finir par y croire plus que vous ne le devriez. Être trébuché à l’obstacle final fait toujours plus mal.

Mais dans un contexte plus large, tomber après ce qu’ils ont réalisé atténuera, avec le temps, le coup.

« Nous avons traversé tellement de choses … et je suis reconnaissant, vraiment reconnaissant envers toute la nation », a déclaré Hjulmand. « Nous avions besoin de cet amour, nous avions besoin de ce soutien, nous avons besoin de cette empathie. Malheureusement, nous n’avons pas atteint la finale. Mais notre avenir est plein d’espoir et de croyance. »

Pas seulement l’avenir du Danemark. Quiconque les a vus se battre tout au long de ce tournoi, se frayer un chemin à travers les ténèbres jusqu’à la lumière et se tenir debout à Wembley jusqu’à ce qu’une décision que peu de gens comprennent soient abattus découvrira également que leur avenir est juste un peu plus riche en espoir et en croyance.