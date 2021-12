Le Danemark s’attend à ce qu’omicron dépasse delta cette semaine.

« Ce que nous observons au Danemark, c’est cette très forte augmentation du nombre de cas d’omicron chaque jour, en fait, nous constatons un doublement tous les deux jours », a déclaré Lillebaek, qui est également directeur de l’un des laboratoires de surveillance de Statens et professeur à l’Université de Copenhague. « Et dans une semaine, omicron prendra le relais et sera la variante dominante au Danemark. »

Les scientifiques et les responsables de la santé publique cherchent toujours à savoir si l’omicron provoque une maladie plus bénigne ou plus grave que le delta. Jusqu’à présent, environ 99% des patients omicron au Danemark n’ont pas été hospitalisés, selon les données du Statens Serum Institut. Cependant, les admissions à l’hôpital devraient bondir pendant les vacances.

« À moins qu’il ne soit considérablement plus doux et moins susceptible de provoquer une hospitalisation, il ne provoquera très probablement qu’un grand nombre d’infections où vous verrez suffisamment d’hospitalisations pour mettre à rude épreuve ou même surcharger les systèmes de santé », a déclaré Lawler.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré mercredi qu’omicron pourrait représenter jusqu’à 13% des cas dans des États comme New York et le New Jersey.

Alors que les États-Unis n’ont pas encore connu une explosion de cas d’omicron comme au Danemark, la variante gagne rapidement du terrain à travers l’Amérique. Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté mardi qu’omicron représentait 2,9% des cas de Covid séquencés la semaine dernière, contre 0,4% la semaine précédente. Delta représente environ 97% des séquences de cas de Covid, selon le CDC.

« Il y aura beaucoup de [hospital] admissions et la préoccupation est maintenant que de nombreux membres du personnel hospitalier seront testés positifs et devront rentrer chez eux isolés », a déclaré Lillebaek. « Il y aura toujours une partie vulnérable de la population. Certains reçoivent une chimiothérapie, d’autres ont un déficit immunitaire, peut-être un traitement biologique contre les rhumatismes. »

Les États-Unis ne peuvent pas éliminer la transmission du virus, a déclaré Lawler, mais il existe des mesures que le pays peut prendre pour limiter les hospitalisations. Cela inclut de vacciner tout le monde dans le pays de plus de 5 ans et de s’assurer que tous ceux qui sont éligibles pour un rappel en reçoivent un.

Pfizer et BioNTech ont publié la semaine dernière des données préliminaires montrant qu’omicron réduit considérablement la capacité du vaccin à deux doses à prévenir l’infection. Cependant, deux doses peuvent toujours prévenir une maladie grave, ont déclaré les sociétés. Les injections de rappel offrent une protection significative contre les infections, selon les données du laboratoire.

Lawler a déclaré que des mesures d’atténuation telles que le port de masques dans les lieux publics intérieurs et la limitation des rassemblements à l’intérieur ainsi que des contacts étroits peuvent également aider à endiguer la marée. « Vous savez, il y a ce vieil adage : « l’espoir n’est pas un plan ». À droite? » dit Lawler.

Cependant, la réintroduction de mesures d’atténuation aux États-Unis s’est avérée politiquement controversée. Alors que New York et la Californie ont réintroduit les mandats de masque, Texas et Floride ont interdit aux gouvernements locaux et aux commissions scolaires de les mettre en œuvre. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré vendredi que « l’urgence est terminée » et a déclaré que les mandats de masques ne sont plus nécessaires en raison de la grande disponibilité des vaccins.

Au niveau fédéral, les exigences en matière de vaccins du président Joe Biden pour les entrepreneurs fédéraux et les entreprises privées sont actuellement bloquées par les tribunaux fédéraux. Le président a exclu les blocages, s’appuyant plutôt sur la vaccination et des tests généralisés cet hiver.

Le Danemark, en revanche, a mis en place un certain nombre de mesures pour endiguer la vague d’infection. Le gouvernement national encourage les gens à travailler à domicile et les enfants des écoles primaires assisteront aux cours virtuellement jusqu’au 4 janvier. Les masques sont obligatoires dans la plupart des espaces publics intérieurs. Les discothèques sont fermées tandis que les bars, restaurants et cafés doivent fermer leurs portes à minuit. Les gens sont tenus de présenter des laissez-passer Covid, prouvant qu’ils sont vaccinés, ont reçu un test négatif récent ou se sont rétablis d’une infection précédente, pour entrer dans de nombreuses entreprises.

Le Royaume-Uni a également tiré la sonnette d’alarme, portant son évaluation de la menace Covid au niveau 4 dimanche, un cran en dessous de l’avertissement le plus élevé. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré lundi qu’omicron entraînait des hospitalisations et a confirmé le premier décès au Royaume-Uni dû à la variante. Il a averti que la Grande-Bretagne était confrontée à un « raz-de-marée » d’infections à l’omicron.

Le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a déclaré lundi à la BBC qu’omicron se propage à un « taux phénoménal », les cas doublant tous les quelques jours. L’Angleterre exhorte les gens à travailler à domicile, obligeant les masques dans la plupart des espaces publics intérieurs et exigeant une preuve de deux doses de vaccin avant d’entrer dans les boîtes de nuit et les grands événements.

Mercredi, le Royaume-Uni a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas de Covid depuis le début de la pandémie.

La directrice du CDC, Rochelle Walenksy, a déclaré qu’elle ne pensait pas que les États-Unis suivraient le même calendrier que le Royaume-Uni. sur omicron. « Je ne m’attends pas à ce que ce soit sur le même horizon temporel que le Royaume-Uni et nous continuons de suivre les cas et nous examinerons cela attentivement », a-t-elle déclaré lors d’une mise à jour de la Maison Blanche sur Covid vendredi.

Cependant, Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, a déclaré à CNBC la semaine dernière qu’omicron dépassera bientôt delta aux États-Unis.

« Ce n’est qu’une question de temps avant que l’omicron ne devienne la variante dominante ici, et je pense que cela pourrait arriver assez rapidement », a déclaré Osterholm à CNBC la semaine dernière.

Le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, a déclaré mardi que les pays doivent commencer à préparer leurs systèmes de santé pour omicron dès maintenant. Il a déclaré que les gouvernements devraient s’assurer que leurs systèmes de santé disposent de suffisamment de personnel, de triage et de fournitures d’oxygène.

« Les systèmes de santé sont plus faibles maintenant qu’ils ne l’étaient il y a un an en réalité », a déclaré Ryan. « Donc, malheureusement, parfois vous pouvez vous lever après le premier coup de poing, mais c’est très difficile de se lever après le deuxième. »