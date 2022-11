Le Danemark ravive le différend européen avec la FIFA lors de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Le football européen a de nouveau montré sa frustration publique face au président de la FIFA, Gianni Infantino, mercredi lors de la Coupe du monde – cette fois dans le camp du Danemark.

Le Danemark s’est engagé à ne pas voter pour Infantino, qui se présente sans opposition pour sa réélection en mars. Le président de la fédération danoise de football, Jesper Møller, a également laissé entendre qu’il souhaitait se retirer de l’adhésion à la FIFA.

“J’y ai repensé”, a déclaré Møller aux médias danois au Qatar. “J’imagine qu’il pourrait y avoir des défis si le Danemark se retire seul. Mais voyons si nous ne pouvons pas dialoguer.

Les problèmes du Danemark avec le président de la FIFA sont antérieurs à la Coupe du monde, a déclaré Møller, membre du comité exécutif de l’UEFA, mais les tensions avec l’Europe se sont intensifiées ces derniers jours.

Infantino a profité d’une conférence de presse à la veille du tournoi pour réprimander la société et les médias européens pour ce qu’il a qualifié d’hypocrisie dans leur critique de l’hôte de la Coupe du monde, le Qatar.

Les menaces de la FIFA de montrer des cartons jaunes aux capitaines qui voulaient porter un brassard non autorisé dans le cadre de la campagne anti-discrimination “One Love” ont poussé sept équipes européennes à descendre lundi quelques heures avant que trois ne devaient jouer des matchs.

C’était un différend sans précédent lors d’une Coupe du monde opposant la FIFA à des joueurs le jour de la préparation de l’un des plus grands matchs de leur carrière.

Au camp allemand, les responsables ont déclaré mardi qu’ils envisageaient de contester en justice les tactiques de la FIFA devant le Tribunal arbitral du sport. Le tribunal a déclaré qu’aucun appel n’avait encore été déposé.

“Nous devons y répondre”, a déclaré Møller. « Nous y arriverons avec les autres pays. Nous sommes dans le même bateau.”

Le Danemark a également agacé la FIFA et le Qatar avec un design de maillot d’équipe qui a attiré l’attention sur le mécontentement à l’égard du bilan du pays hôte en matière de droits de l’homme et de traitement des travailleurs migrants. L’équipe a une troisième option d’un maillot noir, choisi comme «couleur de deuil» pour les ouvriers décédés au Qatar.

Lors du match d’ouverture du Danemark mardi, l’ancienne Première ministre Helle Thorning-Schmidt portait un brassard arc-en-ciel pour protester contre le bilan du Qatar en matière de droits LGBTQ. Møller et Infantino ont également assisté au match, qui s’est terminé par un match nul 0-0.

Infantino a affirmé au cours du week-end qu’il était soutenu par plus de 200 des 211 fédérations membres de la FIFA pour se présenter à la réélection. Le Danemark et l’Allemagne ont déclaré publiquement qu’ils ne voteraient pas pour lui.

La date limite pour les candidats était le 16 novembre, quelques jours avant la réunion des membres à Doha dimanche, et aucun rival n’a fourni les cinq promesses de soutien valides requises pour se présenter. La réunion électorale est le 16 mars à Kigali, au Rwanda.

Infantino était un membre du personnel de longue date de l’UEFA et est devenu son secrétaire général lorsqu’il a été élu en 2016 à la tête de la FIFA. Sa présidence a vu plusieurs différends avec d’anciens collègues européens sur des questions de politique du football et il a vécu au Qatar avant la Coupe du monde tout en travaillant plus étroitement avec l’Afrique.

L’écrivain de l’Associated Press, Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, a contribué à ce rapport.

Graham Dunbar, Associated Press