Le Danemark ramènera le kit emblématique de 1986 pour le prochain match

L’équipe nationale danoise nous ramène à la Coupe du monde 1986 avec ses derniers maillots. Le design emblématique du kit Danemark 1986 fait son retour lors de leur prochain match de qualification pour l’Euro contre l’Irlande du Nord.

C’est le 100e anniversaire du fournisseur danois Hummel. Et ils puisent dans les archives pour équiper leur pays d’origine dans l’un des designs de kits les plus distinctifs de tous les temps.

Le Danemark portera la version blanche du design divisé 50/50.

Retour du kit Danemark 1986

C’est une reproduction incroyablement fidèle du design de ’86. À part une coupe moins ample et plus moderne, c’est le même maillot que celui vu lors de la Coupe du monde de Mexico. La moitié gauche du devant de la chemise présente de fines rayures rouges et blanches, qui sont reproduites sur la manche opposée. La moitié opposée est d’un blanc uni et le motif général est répété au dos.

Les chevrons Hummel classiques descendent sur les épaules et les passepoils noirs sur les coutures des manches raglan et le col en V complètent le tout.

Pour un design vintage, cela se traduit plutôt bien dans les années 2020. Souvent, lorsqu’ils rendent hommage à un design bien-aimé, les fabricants prennent quelques libertés pour mettre à jour les choses selon des goûts plus modernes. Ou modifiez certains éléments de conception si l’entreprise est différente de celle qui a initialement produit une conception. Ainsi, un véritable «retour en arrière» est rare. Mais comme Hummel fabrique toujours les uniformes du Danemark, ils ont simplement pris les chemises d’origine et les ont refaites telles qu’elles étaient.

C’est toujours amusant de voir un ancien design revenir sur le terrain. Et encore plus quand c’est exactement comme on s’en souvient. C’est donc un régal pour les amateurs de kits vintage.

Les fans qui souhaitent revoir ce superbe maillot en action peuvent assister au match Danemark-Irlande du Nord du 16 juin exclusivement en direct sur Fubo.

Photos : Imago / DBU