Une petite île de Langeland – une destination touristique pittoresque qui abrite des villes pittoresques et des musées – est sur le point d’abriter un grand centre pour les criminels étrangers en attente d’expulsion et ceux qui ont reçu l’ordre de quitter le Danemark mais ne peuvent pas être forcés de retourner dans leur pays – le tout grâce à une nouvelle initiative du gouvernement social-démocrate du premier ministre Mette Frederiksen.

«Avant les élections, les sociaux-démocrates ont promis de créer un nouveau centre de sortie pour les étrangers condamnés à la déportation. Nous tenons maintenant cette promesse », Le ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration, Mattias Tesfaye, a déclaré mercredi, ajoutant que cette décision apporterait un soulagement à d’autres communautés qui «Ont été touchés depuis longtemps» à cause du logement de ces personnes.

Tesfaye a également promis de durcir les peines pour ceux qui étaient condamnés à l’expulsion s’ils commettaient de nouvelles infractions.

Selon les médias danois, jusqu’à 130 personnes pourraient actuellement être envoyées dans la nouvelle installation. Une centaine d’entre eux ont été condamnés à la déportation; 30 autres sont sur «Séjour toléré», ce qui signifie qu’ils n’ont pas le droit d’être au Danemark mais ne peuvent pas être expulsés pour certaines raisons. L’un des résidents potentiels de l’établissement est décrit comme un «Combattant étranger» et deux sont considérés comme une menace pour la sécurité du royaume.

Les raisons qui empêchent les autorités d’expulser les « Séjour toléré » incluent les situations dans lesquelles ces personnes sont considérées comme apatrides ou dans lesquelles il n’y a pas d’accord de réadmission entre le Danemark et leur pays d’origine. Certains d’entre eux se sont opposés au rejet de leur demande d’asile, invoquant des dangers présumés auxquels ils pourraient être confrontés chez eux.

le «Centre d’expulsion», qui sera situé à la pointe sud de Langeland, devrait devenir pleinement opérationnel au deuxième trimestre de 2022.

«Nous voulons… de plus grandes conséquences pour les gens, si [they] ont déjà été condamnés à l’expulsion et ont commis de nouveaux crimes », Dit Tesfaye.

Pourtant, tout le monde ne semble pas ravi de cette perspective. Les communautés locales de Langeland sont préoccupées par l’impact que l’installation pourrait avoir sur l’industrie du tourisme ainsi que sur leur propre sécurité.

Le conseil municipal de l’île a récemment déclaré qu’il avait été coupé des discussions sur un centre d’expulsion potentiel, évacuant la frustration du gouvernement pour « arbitrairement » placement « Les étrangers criminels les plus endurcis du pays au milieu d’une petite communauté. »

Les plans du gouvernement ont également été critiqués par ses alliés au parlement. Carl Valentin, un porte-parole de l’immigration pour le Parti populaire socialiste, qui soutient le cabinet de Frederiksen, a déclaré que ses collègues membres du parti «Ont un peu de mal à comprendre pourquoi [the center] devrait être sur Langeland.

«Langeland a déjà des problèmes et survit grâce au tourisme. Et ce n’est un secret pour personne que ce n’est pas très amusant d’avoir un centre d’expulsion pour les personnes en séjour toléré dans votre quartier ». il ajouta. Le Parti libéral de centre-droit, le plus grand parti d’opposition au parlement danois, a exprimé son soutien au plan du cabinet précédent prévoyant la création d’un tel centre sur une île inhabitée. Cependant, le gouvernement de Frederiksen a rejeté l’idée, notant qu’accueillir des migrants indésirables à Langeland serait deux fois moins cher.

Le Danemark, qui dispose déjà de certains des contrôles d’immigration les plus stricts d’Europe, a durci sa politique d’immigration sous son gouvernement social-démocrate. Auparavant, il avait annoncé son intention de plafonner « Non occidental » résidents de certains quartiers étiquetés comme «Ghettos» pour empêcher les «sociétés parallèles».

Frederiksen a également exhorté les responsables en janvier à réduire le flux de demandeurs d’asile dans le pays pour « zéro. »

