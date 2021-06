Le Danemark poursuivra la suspension des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson Covid pour « effets nocifs possibles »

L’autorité sanitaire danoise a déclaré dans un communiqué que le « l’équilibre entre le bénéfice éventuel et les effets nocifs possibles n’est toujours pas favorable » avec les deux vaccins, « même lorsque nous incluons des hypothèses dans nos analyses qui sont en faveur du vaccin. »

Il a poursuivi en disant que sur la base des données des États-Unis et de l’UE, ainsi que d’autres évaluations des autorités sanitaires, l’autorité sanitaire danoise peut dire « avec certitude » que les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson – connus officiellement sous le nom de Vaxzevria et Janssen respectivement – ​​peuvent provoquer le syndrome VITT, ou thrombocytopénie thrombotique.

« Sur la base des données disponibles, il n’y a aucune preuve qu’il existe une différence entre les sexes en ce qui concerne le risque de VITT, mais il faut généralement supposer que le risque est plus élevé chez les jeunes que chez les personnes âgées. l’Autorité sanitaire a poursuivi, avant de conclure que ceux qui choisissent toujours de se faire vacciner avec l’un des deux vaccins devraient être informés qu’ils sont « pas généralement recommandé par le Conseil national de la santé. »

En avril, le Danemark est devenu le premier pays européen à suspendre définitivement son utilisation du vaccin AstraZeneca après un certain nombre de cas de « caillots sanguins inhabituels, saignements » et « faible nombre de plaquettes sanguines » chez ceux qui avaient reçu les jabs.

« Notre évaluation globale est qu’il existe un risque réel d’effets secondaires graves associés à l’utilisation du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca », a déclaré à l’époque le directeur général de l’Autorité sanitaire danoise, Soeren Brostroem – le mois suivant, le vaccin de Johnson & Johnson a reçu un traitement similaire.

