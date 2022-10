Le Danemark portera des maillots qui protesteront contre l’accueil du Qatar à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le Danemark portera des maillots d’équipe lors de la Coupe du monde qui protestent contre le bilan des droits de l’homme du pays hôte, le Qatar, avec une option noire dévoilée mercredi pour honorer les travailleurs migrants décédés lors des travaux de construction du tournoi.

“La couleur du deuil”, a déclaré le fabricant de kits Hummel dans un post sur Instagram publiant le design noir de troisième choix.

“Bien que nous soutenions l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien à un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes”, a déclaré la société.

Les créations semblent remplir une promesse faite par la fédération danoise de football en novembre dernier de porter des vêtements avec des “messages critiques” lors du tournoi au Qatar.

Bien que les règles de la Coupe du monde de la FIFA interdisent les déclarations politiques sur les uniformes de l’équipe, les trois modèles de maillots du Danemark en tout rouge, tout blanc et tout noir ne semblent se conformer à aucun mot ou symbole qui soit une déclaration explicite. L’insigne de l’équipe nationale, le logo Hummel et les chevrons blancs décoratifs, une caractéristique célèbre du maillot du Danemark depuis les années 1980, sont estompés dans la même couleur que le maillot.

“Nous ne souhaitons pas être visibles pendant (le) tournoi”, a déclaré Hummel. “Nous soutenons l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, mais ce n’est pas la même chose que de soutenir le Qatar en tant que pays hôte.”

Le Danemark, l’équipe classée n ° 10 mondiale qui a atteint les demi-finales du Championnat d’Europe l’année dernière, a été l’une des 32 équipes de la Coupe du monde les plus susceptibles de prendre une position ferme contre le Qatar.

La fédération danoise a également rejoint une campagne européenne lancée la semaine dernière pour que les capitaines portent des brassards “One Love” multicolores en forme de cœur lors des matchs de la Coupe du monde.

L’émirat riche en gaz a été vivement critiqué au cours de la dernière décennie pour son traitement des travailleurs migrants, principalement d’Asie du Sud, nécessaires pour construire des dizaines de milliards de dollars de stades, de lignes de métro, de routes et d’hôtels.

Les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar, le Comité suprême pour la livraison et l’héritage, ont donné une réponse sévère qui a souligné “des réformes importantes du système du travail” pour protéger les travailleurs et “leur assurer de meilleures conditions de vie”.

La commission a ajouté qu’il y avait eu “un dialogue solide et transparent” avec la fédération danoise, la DBU, qui avait conduit à “une meilleure compréhension des progrès réalisés”.

“Nous contestons l’affirmation de Hummel selon laquelle ce tournoi a coûté la vie à des milliers de personnes. De plus, nous rejetons sans réserve la banalisation (de) notre véritable engagement à protéger la santé et la sécurité des 30 000 travailleurs qui ont construit les stades de la Coupe du Monde de la FIFA et d’autres projets de tournois.

Le Qatar affirme que seuls trois ouvriers sont morts dans des accidents liés au travail lors de la construction des huit stades de la région de Doha. Il a cependant été accusé de sous-déclarer les décès sur une construction plus large.

Le comité a déclaré que les réformes du Qatar avaient été “reconnues” par certains groupes internationaux de défense des droits de l’homme “comme un modèle qui a accéléré les progrès et amélioré les vies”.

“Comme tous les pays, les progrès sur ces questions sont un voyage sans ligne d’arrivée, et le Qatar est engagé dans ce voyage”, indique le communiqué.

“Nous exhortons le DBU à transmettre avec précision le résultat de sa communication et de son travail approfondis avec le Comité suprême, et à veiller à ce que cela soit communiqué avec précision à ses partenaires chez Hummel.”

Des responsables danois ont joué un rôle de premier plan dans un groupe de fédérations européennes de football en visite au Qatar pour suivre les progrès des réformes promises du droit du travail.

Le Danemark a été tiré au sort dans un groupe de la Coupe du monde avec la France, championne en titre, qui porte généralement un maillot bleu foncé, l’Australie, dont la couleur de premier choix est l’or, et la Tunisie, qui porte du blanc.

Le calendrier des matchs de la FIFA pour le tournoi indique que le Danemark est l’équipe à domicile avec le premier choix de couleur uniquement pour son match d’ouverture le 22 novembre contre la Tunisie.

