Le Danemark obtient une deuxième chance à l’Euro 2020 et, comme en 1992, il est prêt à la saisir

Les joueurs danois se sont serrés en cercle serré, épaule contre épaule, yeux contre yeux, cœur à cœur. Autour d’eux, les embrassant et les rejoignant dans un cercle extérieur d’affection, d’appartenance et d’espoir, il y avait la foule au stade du Danemark de Copenhague.

On avait déjà vu ça. Neuf jours plus tôt, à quelques mètres de là et sur ce terrain même, en fait. C’était aussi un cercle d’espoir ; une prière pour la vie après que leur coéquipier Christian Eriksen se soit effondré sur le terrain et, selon les mots du personnel médical de l’équipe, « nous a quittés puis est revenu ».

Sauf que c’était une prière d’un autre genre. Pas un né de la terreur de perdre l’un des leurs, sans avertissement et sans pitié, mais plutôt une prière pour que l’issue de l’autre match entre la Belgique et la Finlande – qui devait se terminer en même temps que leur propre Groupe Le choc B – ne changerait pas. Couplé à la victoire 4-1 qui Danemark venaient de s’affronter contre la Russie et les bris d’égalité alambiqués de l’Euro 2020, cela signifierait qu’ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Au centre de leur cercle se trouvait le smartphone de quelqu’un, enregistrant les secondes jusqu’au coup de sifflet permanent à Saint-Pétersbourg. Vous imaginez qu’Eriksen était là aussi. Pas physiquement – ​​il est sorti de l’hôpital et était de retour à la maison en train de se remettre de la nuit où son cœur s’est soudainement arrêté – mais, sans aucun doute, métaphoriquement.

Lorsque l’arbitre Felix Brych a sifflé, scellant la victoire 2-0 de la Belgique sur les Finlandais à quelque 700 milles, ils ont célébré ensemble, sur le terrain et dans les tribunes. Pas la célébration du soulagement quand la nouvelle est arrivée qu’Eriksen était de retour avec nous, mais une célébration que le destin les avait récompensés avec quelque chose de spécial : une autre chance de faire l’histoire.

Le Danemark affrontera le Pays de Galles samedi à Amsterdam pour une place en quarts de finale. Pour une équipe qui a vécu ce qu’elle a vécu, à la fois en dehors du terrain avec Eriksen et sur celui-ci (perdant ses deux premiers matchs et progressant toujours, devenant la première équipe à le faire dans le processus), c’était comme appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Le parcours du Danemark jusqu’à présent à l’Euro 2020 est tout simplement miraculeux. Hannah McKay – Piscine/Getty Images

Un autre coup, une autre chance. Tout comme Eriksen.

Les deux heures précédentes avaient été assez éprouvantes. Le Danemark est entré dans le match avec la Russie ayant besoin d’une victoire, tout en espérant que la Finlande a perdu contre la Belgique. Vingt ans prodige Mikkel Damsgaard les a envoyés sur leur chemin, marquant le genre de but à longue distance dont Eriksen aurait été fier. Les Danois ont ajouté une seconde à l’heure de jeu, mais ce serait en vain si la Finlande tenait bon pour le tirage au sort. Les esprits se sont envolés, puis ont plongé, lorsqu’un but belge a été exclu par le plus serré des hors-jeu VAR. Quelques instants plus tard, la Russie a remporté – et converti – un penalty. La Russie n’était pas non plus prête à abandonner.

Mais ensuite, dans les 15 dernières minutes, tout a brisé le chemin du Danemark. Ils ont marqué deux fois, la Belgique aussi. Il n’y aurait pas de retour. C’était ça.

Il est difficile de ne pas faire de parallèle avec ce qui s’est passé en 1992, lorsqu’un autre groupe de joueurs danois a également eu une seconde chance inattendue. Le Danemark n’avait pas réussi à se qualifier pour l’Euro cette année-là, les joueurs étaient tous en vacances lorsque l’appel est venu de l’UEFA. La guerre civile ayant éclaté en Yougoslavie, les Nations Unies sont intervenues et ont ordonné des sanctions contre le pays. Cela signifiait que le Danemark, finaliste de la Yougoslavie lors des qualifications, était invité à participer.

Un but improbable en retard contre la France les a vus se qualifier pour les huitièmes de finale. Une séance de tirs au but réussie – avec Peter Schmeichel, le père de l’actuel gardien danois, Kasper, sauvant le penalty du légendaire Marco van Basten – les a vu passer devant les Pays-Bas en demi-finale. Et en finale, ils ont battu l’Allemagne, 2-0, pour être sacrés champions d’Europe.

Beaucoup d’étoiles se sont alignées pour cet exploit, et lorsque vous êtes une nation de la taille du Danemark (avec une population de 5,8 millions d’habitants, résidant dans une masse terrestre de la taille de la péninsule supérieure du Michigan), vous ne vous attendez pas à deux contes de fées en l’espace de 30 ans. Mais rêver est gratuit. Et ayant déjà participé à un miracle, les Danois ne mettent aucune limite à ce que le destin peut offrir.

Après ce qu’ils ont vécu, ils savent tout sur les secondes chances et l’importance de les saisir à deux mains et de ne jamais les lâcher. Tout comme Eriksen l’a fait. Tout comme ils le font.