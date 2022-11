Le Danemark menace de se retirer de la FIFA au milieu d’une rangée de brassards

Le Danemark faisait partie des équipes qui se sont vu refuser l’autorisation de porter des brassards “OneLove” au Qatar

L’Association danoise de football (DBU) doit s’entretenir avec d’autres pays de l’UEFA pour discuter d’un éventuel retrait de la FIFA, a révélé le PDG du groupe, Jakob Jensen.

Cette décision intervient au milieu d’un examen minutieux de la déclaration de la FIFA selon laquelle les joueurs de la Coupe du Monde de la FIFA en cours au Qatar ne sont pas autorisés à porter le brassard “OneLove” pour soutenir les questions humanitaires et d’égalité lors de l’événement au Qatar, les hôtes de la Coupe du Monde qui ont été forcés pour repousser les accusations concernant l’abus des travailleurs migrants et la discrimination contre les personnes LGBT +.

Lundi, sept équipes européennes, dont le Danemark, ont été mises en garde contre le port des brassards anti-discrimination et ont été informées que les joueurs qui le feraient pourraient être pénalisés par les arbitres et sanctionnés par la FIFA pour avoir porté des vêtements non autorisés.

Mais, s’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, Jensen a déclaré que le capitaine danois Simon Kjaer risquait des sanctions potentiellement plus sévères qu’un simple carton jaune pour ce qui aurait été un cas très médiatisé de dissidence contre la FIFA – et a ajouté que le contrecoup a conduit à discussions sur le retrait officiel de l’instance dirigeante du football mondial.

“Le 21 novembre, l’Angleterre a demandé une réunion d’urgence avec la FIFA, qui est venue à l’hôtel anglais“, a déclaré Jensen. “La FIFA a déclaré qu’elle donnerait au moins un carton jaune.

“Il y a eu des discussions pour savoir s’il existe une base légale pour donner un carton jaune, mais il y en a une. La sanction aurait pu être un carton jaune, que le capitaine ne soit pas venu sur le terrain ou qu’il ait reçu une interdiction.”

Jensen a également déclaré que la situation avait provoqué une intense colère au sein de la DBU et que l’institution ne soutiendrait pas la réélection du patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui se présente sans opposition pour le poste le plus élevé du football mondial.

“Il y a des élections présidentielles à la FIFA. Il y a 211 pays dans la FIFA et je comprends que le président actuel a des déclarations de soutien de 207 pays», a ajouté le président du DBU, Jesper Moller.

“Le Danemark ne fait pas partie de ces pays. Et nous ne le serons pas non plus.”

Et Moller a conclu qu’il était prêt à superviser le retrait du Danemark de la FIFA et qu’il discuterait de la question avec les autres chefs d’équipe nationale à temps.

“Ce n’est pas une décision qui a été prise maintenant. Nous avons été clairs à ce sujet depuis longtemps. Nous en discutons dans la région nordique depuis août,” il a dit.

“J’ai pensé [about] à nouveau. J’imagine qu’il pourrait y avoir des défis si le Danemark partait tout seul. Mais voyons si nous ne pouvons pas dialoguer sur les choses.

“Je dois réfléchir à la question de savoir comment restaurer la confiance dans la FIFA. Nous devons évaluer ce qui s’est passé, puis nous devons créer une stratégie – également avec nos collègues nordiques.”