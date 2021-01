Vendredi, le ministère danois des Affaires étrangères a augmenté ses directives de voyage au niveau maximal pour tous les pays, dans le but de limiter la propagation de variantes de Covid plus transmissibles découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Entrer au Danemark sans but reconnaissable et un test de coronavirus négatif ne sera pas autorisé entre le 10 et le 17 janvier, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jeppe Kofod aux journalistes.

Il a également déconseillé aux habitants de quitter le pays, en déclarant: « le message est simple et clair: vous ne devriez pas voyager. » Les Danois qui sont actuellement à l’étranger ne devraient pas revenir, a-t-il ajouté.

le « temporaire » et « de précaution » Les restrictions étaient une réponse à l’augmentation récente des infections à Covid-19 dans de nombreux pays, causée – entre autres facteurs – par les nouvelles variantes de la maladie. La nation scandinave n’a encore détecté aucun cas de la variante découverte en Afrique du Sud, mais les autorités estiment que la nouvelle souche trouvée au Royaume-Uni sera dominante au Danemark d’ici la mi-février.

«Nous voulons gagner du temps, surtout maintenant que le déploiement des vaccins nous donne l’espoir que ce sera bientôt terminé» Fit remarquer Kofod.

Aussi sur rt.com Le Danemark va déployer un « passeport vaccinal » contre les coronavirus pour les voyageurs au début de 2021

Le Danemark, qui a jusqu’à présent enregistré plus de 177 000 cas de Covid-19 et 1 487 décès dus à Covid-19, est actuellement l’un des leaders européens en termes de rythme de vaccination. Depuis fin décembre, environ un pour cent de sa population de 5,8 millions d’habitants a reçu au moins la première dose de deux doses du médicament Pfizer / BioNTech.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!