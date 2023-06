Le Danemark lance une enquête sur la dissolution du club de motards Bandidos dans un contexte de violence croissante

Le gouvernement danois a déclaré vendredi qu’il enquêterait sur la possibilité de dissoudre la branche danoise du club de motards Bandidos, affirmant que « la violence brutale et les activités socialement subversives des groupes criminels créent de l’insécurité dans les quartiers où ils vivent ».

Le chapitre danois de Bandidos MC est créé en 1993. Trois ans plus tard, une querelle entre eux et les rivaux Hells Angels éclate en Norvège, Suède, Finlande et Danemark et se solde par 11 morts et près de 100 blessés.

Ces dernières années, des membres de Bandidos au Danemark ont ​​été emprisonnés pour meurtre, tentative, crimes liés à la drogue, voies de fait, entre autres.

« Derrière leurs violentes agressions se cachent, entre autres, des proches misérables et des témoins choqués qui n’ont rien à voir avec l’environnement », a déclaré le ministre de la Justice Peter Hummelgaard.

Hummelgaard a déclaré qu’une unité de police spécialisée enquêterait sur la dissolution du chapitre, ajoutant que l’enquête devrait être menée d’ici la fin de l’année. Un tribunal devrait juger s’il existe une base légale pour une dissolution.