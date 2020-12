Les députés danois ont adopté une nouvelle loi qui interdit les relations sexuelles sans consentement explicite, tous les partis parlementaires votant en faveur de la motion. Les militantes des droits des femmes l’ont qualifiée de «grande journée pour les femmes».

Les relations sexuelles sans consentement explicite ont été interdites au Danemark à la suite de l’adoption d’une nouvelle loi sur le viol par les députés jeudi.

Il élargit les conditions dans lesquelles les rapports sexuels peuvent constituer un viol. Auparavant, les procureurs devaient démontrer qu’un violeur présumé avait utilisé la violence ou agressé une personne incapable de repousser.

« Maintenant, il sera clair que si les deux parties ne consentent pas à des relations sexuelles, alors c’est un viol, » Le ministre de la Justice, Nick Haekkerup, a déclaré dans un communiqué.

La loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier, a été adoptée avec le soutien de tous les partis politiques du Folketing.

Les militantes des droits des femmes se sont réjouies d’entendre la nouvelle.

«C’est un grand jour pour les femmes au Danemark car il met les lois sur le viol obsolètes et dangereuses à la poubelle de l’histoire et contribue à mettre fin à la stigmatisation omniprésente et à l’impunité endémique de ce crime» a déclaré Anna Blus d’Amnesty International.

Le groupe affirme que le Danemark est désormais le 12e pays à reconnaître les relations sexuelles non consenties comme un viol.

La Suède a introduit une loi similaire en 2018, qui a entraîné une augmentation de 75% des condamnations pour viol.

