Le Danemark c’est premier producteur de pétrole dans l’Union européenne, mais il a subi une pression croissante ces dernières années alors que l’UE s’efforce de devenir climatiquement neutre dans les 30 prochaines années.

« C’est une décision historique pour le Danemark », a déclaré vendredi au Washington Post Dan Jørgensen, ministre danois du climat et de l’énergie.

«C’est une décision difficile, c’est une décision coûteuse, mais c’est la bonne décision», a-t-il déclaré. Cette étape « coûte de l’argent aux contribuables » mais est cruciale pour rester « fiable » alors que le pays s’efforce d’atteindre l’objectif climatique de l’UE pour 2050 en limitant les émissions de CO2 et en compensant celles qui sont absolument nécessaires, a ajouté il ajoute.

Les défenseurs de l’environnement espèrent que l’élimination progressive de la production de combustibles fossiles au Danemark créera un élan impossible à ignorer pour les plus gros producteurs de pétrole. «Le Danemark est un petit pays, mais il a le potentiel de dépasser son propre poids et d’ouvrir la voie à la nécessaire transition vers une énergie verte et renouvelable», a déclaré Helene Hagel, experte en politique chez Greenpeace Danemark. dit dans un communiqué.

Malgré les espoirs du gouvernement et des militants que l’interdiction aura des effets d’entraînement mondiaux, ses effets ne se feront peut-être pas sentir immédiatement. La production de pétrole et de gaz du Danemark est en baisse depuis des années, ce qui a suscité des critiques selon lesquelles cette décision arrive trop tard et à un moment opportun pour le gouvernement de centre-gauche du pays, qui vise à s’imposer en tant que leader de l’énergie verte.

« Il n’y aura probablement pas beaucoup plus de pétrole à extraire après 2050 », a déclaré Jan Bylov, analyste du marché pétrolier chez Jyske Bank.

La production de pétrole et de gaz du Danemark est largement dépassée par celle de la Grande-Bretagne et de la Norvège, ce qui limite l’impact de la décision de cette semaine sur plus de 50 plates-formes pétrolières en mer du Nord. Les grandes sociétés pétrolières pourraient également déplacer leur production ailleurs.

Mais la décision du Danemark limite leurs options. D’autres pays de la région peuvent être sous pression en raison de la décision du Danemark de ne pas extraire de pétrole récemment découvert dans d’autres parties de la mer du Nord.

Pour le Danemark, l’annonce de cette semaine marque le dernier chapitre d’une ère de cinq décennies où les revenus du pétrole et du gaz ont aidé les gouvernements successifs à faire du pays l’un des États providence les plus riches et les plus généreux du monde.

En Norvège voisine, les revenus du pétrole et du gaz ont également constitué la base du système de protection sociale enraciné du pays.

Les deux pays ont vu leur production baisser considérablement au cours des 20 dernières années, ce qui les a poussés à être à l’avant-garde de la transition vers les énergies renouvelables. Au milieu des premiers signes de la fin de l’ère de l’extraction pétrolière au Danemark, le producteur d’énergie français Total a récemment retiré sa demande de nouveaux projets d’exploration pétrolière, empêchant le gouvernement d’annuler le cycle de licence cette semaine.

Mais alors que l’interdiction du Danemark le place désormais au premier plan de l’élimination progressive des combustibles fossiles, la Norvège aussi récemment que l’année dernière a annoncé des plans pour augmenter la production de pétrole.

La suppression progressive des combustibles fossiles au Danemark ne s’applique pas au Groenland, une île semi-autonome appartenant au Danemark, où les analystes soupçonnent l’existence de grandes quantités de réserves de pétrole inexploitées qui pourraient devenir accessibles en raison du changement climatique dans les décennies à venir. L’exploration a augmenté de façon significative dans cette région ces dernières années, mais il reste incertain si les combustibles fossiles peuvent y être facilement extraits.

Au Danemark, le gouvernement reste convaincu que la richesse du pays ne sera pas mise en danger par la transition vers les énergies renouvelables. Des milliers de pertes d’emplois dans les décennies à venir pourraient être compensées par des dizaines de milliers de nouveaux emplois créés dans le secteur des énergies renouvelables, a déclaré l’analyste de Greenpeace Hagel.

« Le problème sera, comment trouver des employés? » dit-elle.