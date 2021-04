Le gouvernement danois «détruit le pays en essayant de suivre ces électeurs qui, selon eux, seraient d’accord avec cette politique», a déclaré Michala Bendixen., chef de Refugees Welcome Denmark. «Cela ruine notre réputation dans le monde. Et ça ruine l’intégration pour ceux [refugees] qui sont déjà là.

Environ 500 Syriens sont coincés dans les limbes depuis que le Danemark a annoncé qu’il réévaluait les permis de séjour temporaires pour les réfugiés de Damas, la capitale, et de la province du Rif Damas, tous deux contrôlés par le président syrien Bashar al-Assad.

Un rapport de 2019 du service danois de l’immigration a classé ces zones comme sûres, citant une baisse des combats depuis 2015. Mais lundi, certains des experts et organisations interrogés pour le rapport ont dénoncé la conclusion du gouvernement.

«Damas n’a peut-être pas connu d’hostilités de conflit actives depuis mai 2018 – mais cela ne signifie pas qu’il est devenu sûr pour les réfugiés de retourner dans la capitale syrienne», ont-ils écrit dans une lettre publiée par Human Rights Watch, basée à New York. «Bon nombre des principaux facteurs de déplacement depuis la Syrie demeurent, alors que la majorité des réfugiés ont fui, et continuent de craindre, l’appareil de sécurité du gouvernement, les arrestations et détentions arbitraires, la torture, la conscription militaire, le harcèlement et la discrimination.»

Plus d’un million de Syriens ont demandé l’asile en Europe au cours de la dernière décennie. Le Danemark a accueilli un nombre relativement petit, environ 32 000 réfugiés.

Environ 5 000 de ces Syriens ont obtenu un permis temporaire de séjour au Danemark en raison de l’insécurité générale de la Syrie, et non en raison d’une menace individuelle directe. Les demandes d’asile des Syriens appartenant à cette catégorie, originaires de Damas et du Rif Damas, ainsi que des parents liés à leur cas, sont en cours de réévaluation.

Le Parlement européen, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés et le secrétaire d’État américain Antony Blinken, entre autres, ont rejeté les retours forcés en Syrie.

«Il n’est pas dans l’intérêt du peuple syrien de faire pression sur les réfugiés syriens pour qu’ils retournent en Syrie, y compris dans les zones contrôlées par le régime, où beaucoup craignent d’être arbitrairement détenus, torturés ou même tués par les forces de sécurité d’Assad en représailles de leur fuite», Blinken a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU en mars.

Depuis 2019, le service danois de l’immigration a révoqué ou refusé de renouveler les permis de séjour d’environ 200 Syriens de Damas et de Rif Damas, selon les chiffres qu’il a fournis au Washington Post.

Les conditions «ont considérablement changé sur une longue période de temps», a déclaré l’agence à propos de ses décisions, et «il n’existe plus de risque général d’être soumis à des abus».

Le service d’immigration a déclaré que dans des centaines d’autres cas examinés, les permis de résidence avaient été réapprouvés ou le statut d’immigration d’un demandeur avait été revalorisé.

Les cas de résidence rejetés ou révoqués sont soumis à l’examen de la Commission de recours des réfugiés, qui, entre juin 2019 et avril, a examiné 86 cas et a pris le parti des autorités dans 39 d’entre eux, selon Bendixen.

Le Danemark et la Syrie n’ont pas de relations diplomatiques, les autorités danoises ne peuvent donc pas expulser les Syriens qui ont perdu leurs appels. Au lieu de cela, ils sont envoyés indéfiniment dans des «centres de départ». Ils ne sont pas autorisés à travailler et ne peuvent pas quitter les installations plus de 24 heures à la fois, a déclaré Bendixen, qui a comparé les conditions à une «prison ouverte».

Charlotte Slente, secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, a déclaré dans un courrier électronique à The Post: «Tant que la situation en Syrie n’est pas propice aux retours, nous pensons qu’il est inutile de retirer les gens de la vie qu’ils essaient de construire. au Danemark et les mettre dans une position d’attente sans date de fin, après avoir fui l’horrible conflit dans leur patrie.

Bendixen a déclaré qu’elle craignait qu’au lieu d’attendre dans les centres, ces Syriens tentent de s’échapper ailleurs en Europe. Les autorités danoises ont également révoqué les permis de séjour accordés à des centaines de réfugiés somaliens, dont beaucoup, selon Bendixen, sont effectivement allés «dans la clandestinité».

