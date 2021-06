Le Danemark envoie un message émouvant à Christian Eriksen après l’arrêt cardiaque de la star

COPENHAGUE — Ulrich Ammundsen était abasourdi et confus par ce qu’il avait vu et ce qu’il ressentait et ce qu’il était censé faire. Christian Eriksen, le joueur vedette du Danemark, s’était effondré sur le terrain juste avant la mi-temps du match de l’équipe contre la Finlande. En regardant depuis les tribunes, Ammundsen a vu le joueur s’effondrer, l’a vu flasque, a vu ses coéquipiers tourner autour de lui alors que les médecins poussaient sur sa poitrine.

Quand Ammundsen est arrivé chez lui très tard samedi soir dernier, il s’est retrouvé à regarder dans le miroir de sa salle de bain, incapable de comprendre ce qui s’était passé quelques heures plus tôt.

Même après qu’Eriksen ait été emmené à l’hôpital, et même après qu’on eut appris qu’Eriksen était vivant et stable, Ammundsen – qui est directeur de la ville hôte pour les fan zones de Copenhague – a eu du mal à gérer ses émotions. Il voulait dire quelque chose, voulait exprimer quelque chose sur ce qu’il ressentait pour Eriksen, voulait dire à Eriksen combien son incroyable succès signifie pour les Danois. Il voulait préciser à quel point il avait souhaité qu’Eriksen se lève à nouveau.

Ammundsen ne savait tout simplement pas comment. Alors cette nuit-là, alors qu’il s’endormit enfin, retournant toujours dans son esprit les montagnes russes d’émotions qu’il avait vécues, il eut une idée. Il y a un mur dans la fan zone, a-t-il dit à sa femme dans la matinée. La photo d’Eriksen est déjà dessus. Et si le mur, a-t-il dit, était transformé en une lettre géante à Eriksen de chaque Danois qui veut la signer ?

Il s’est rendu au travail en voiture. Il l’a dit à ses collègues. Tout le monde a adoré l’idée, pensait que ce serait significatif et thérapeutique. Puis Ammundsen s’est rendu compte qu’ils n’avaient pas de marqueurs et a précipitamment appelé sa femme pour lui demander d’en prendre. Elle est allée au supermarché et les a déposés au bureau près du port, et tôt dimanche matin, la première personne – un homme qui par hasard était dans la fan zone avec un groupe de survivants d’une crise cardiaque – a ramassé un marqueur et a écrit un message à Eriksen. Puis un autre fan l’a fait. Et un autre. Et un autre.

Ammundsen recula et regarda. « Je voulais donner à chacun une chance d’envoyer un message », dit-il maintenant. « Et voilà. »

Ulrich Ammundsen a transformé une fresque de Copenhague en une lettre géante à Christian Eriksen de la part de tous les Danois qui souhaitent la signer. Sam Borden

Il y a tellement de choses qui restent encore floues à propos de ce samedi, tellement de choses que nous ne savons pas encore alors même que le Danemark se prépare à jouer à nouveau, contre la Belgique ici jeudi. Que s’est-il passé, exactement, qui a conduit Eriksen à subir un arrêt cardiaque ? Et après que les médecins aient pu le réanimer héroïquement, qu’est-ce que cela signifie pour sa vie à l’avenir ?

Ces questions prendront plus de temps. Ce que nous savons avec certitude, c’est la profondeur des sentiments qui ont secoué tout ce pays dès la chute d’Eriksen. Le football ici est un point de fierté incroyable pour les Danois, et le succès d’Eriksen – d’abord avec l’Ajax aux Pays-Bas, puis Tottenham en Premier League ou la saison dernière avec l’Inter Milan en Italie – a longtemps été quelque chose dont les fans danois pouvaient se délecter. avoir Eriksen – né en 1992, l’année où le Danemark a remporté son seul Euro, dans la petite ville de Middelfart – à la tête de l’équipe de ce tournoi, où le Danemark est en mesure de jouer des matchs d’Euro dans son stade pour la première fois, était une source de joie nationale.

Puis, soudain, ce bonheur a été coupé. Patrick Hoff Sonne, un fan danois de 32 ans, était assis à une demi-douzaine de rangées du terrain du côté où l’incident s’est produit, et il dit qu’il a d’abord pensé qu’Eriksen pourrait s’être évanoui ou se sentir étourdi à cause de la déshydratation. Cela n’a duré que quelques secondes, car une fois que les médecins ont commencé à pratiquer la RCR, un horrible silence est tombé sur le stade – « un silence de cimetière », dit-il – et Sonne s’est senti malade.

« J’ai vu la petite amie de Christian Eriksen » à quelques rangées de là, dit Sonne, et elle « portait [one of] leurs enfants dans ses bras. » Un ami avec qui Sonne était avait récemment eu un enfant lui-même et a commencé à pleurer à côté de lui. Sonne s’est senti pris au piège. « Je devais détourner le regard de la situation là-bas. »

Sonne a quitté le stade. Il a dû sortir, dit-il, même une fois qu’il a entendu qu’Eriksen était réveillé alors qu’il était emmené à l’hôpital. Pour Sonne, le choc, l’incrédulité et la peur s’étaient tous mélangés, et même s’il y avait une chance que le jeu continue (il l’a finalement fait), Sonne savait qu’il n’était pas en mesure d’encourager.

Dans les jours qui ont suivi, il s’est demandé, tout comme Ammundsen, comment accepter de voir une personne pour laquelle il a des sentiments forts dans un état aussi grave. Thomas Delaney, un milieu de terrain défensif danois, a déclaré que lui et ses coéquipiers étaient très rassurés de parler ouvertement de ce qu’ils ressentaient (« Nous avons tous lutté différemment à notre manière »), mais Sonne est parmi ceux qui ont préféré éviter de trop parler de la situation.

« J’essaie de rester à l’écart des mises à jour, des réseaux sociaux et de tout », dit-il. « Je n’ai pas encore vu le mur. »

Il pleure. « Je n’ai pas pu écrire dessus. »

Il y a eu une vague de soutien pour Eriksen alors que le Danemark poursuit sa campagne Euro 2020. Sam Borden

Un jour plus tôt cette semaine, un mari et sa femme se sont approchés d’Ammundsen devant le mur. Ils avaient une photo dans les mains et voulaient l’enregistrer. Ammundsen a demandé ce que c’était et ils ont expliqué que leur gendre était l’un des médecins qui s’étaient précipités sur le terrain pour sauver la vie d’Eriksen.

La photo était une photo de lui partant pour le travail plus tôt dans la journée, quelques heures avant le début du match.

« Quand il est rentré à la maison ce soir-là, son enfant de 6 ans dormait déjà », explique Irene Dahl. « Le lendemain matin, quand elle s’est réveillée, elle lui a dit : ‘Papa, tu es mon héros.' »

Ammundsen les a accompagnés jusqu’au mur et leur a montré les marqueurs pendant qu’ils collaient l’image. Enseignante au primaire, Permille Hansen prenait également un moment pour signer pendant que certains de ses élèves jouaient sur le petit terrain de football à proximité. Elle avait vu le match, bien sûr, mais plus encore elle était entrée à l’école le lundi matin et avait entendu ses élèves, dont la plupart ont 14 ans, se parler de ce qui s’était passé. Certains d’entre eux étaient venus directement au mur ce jour-là.

« C’est un gros problème », dit-elle. « Certains élèves avaient un peu peur et c’est important d’en parler. C’est important pour moi d’écrire ce message. C’est un footballeur brillant, brillant, mais c’est aussi un [partner] et un père. Et nous pouvons tous nous identifier à cela, n’est-ce pas ? »

Debout à proximité, Ammundsen hocha la tête. Hansen retourna vers ses enfants, mais bientôt un autre homme passa. Puis un groupe d’adolescents. Un autre groupe d’étudiants. Un homme d’affaires en pause.

Les messages ont déjà débordé au coin du mur d’origine et bientôt, dit Ammundsen, ils devront retirer des panneaux publicitaires Heineken pour faire de la place pour encore plus.

« Nous avons tous été affectés par ce que nous avons vu », dit Ammundsen. « C’était très émouvant. »

Il sourit. « Nous aurons autant de marqueurs que nécessaire. »