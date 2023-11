Le Danemark en tête de la liste des pays les plus alcoolisés au monde

Mode de vie





La Grande-Bretagne a battu la plupart des pays pour se classer en tête de la liste des plus grands buveurs excessifs au monde, derrière la Roumanie et surprendre le Danemark, numéro un.

« Près d’un adulte sur cinq (19 %) a déclaré avoir consommé de l’alcool de manière épisodique et excessive au moins une fois par mois, en moyenne dans 29 pays en 2019. » l’étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

“Cette proportion varie d’un facteur 10, de moins de 3 % en Turquie et en Italie à plus de 30 % en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et au Danemark, ainsi qu’en Roumanie”, concluent les chercheurs.

Les chercheurs ont défini la « consommation excessive d’alcool » comme la consommation d’au moins six verres en une seule séance et ont constaté que la consommation d’alcool avait diminué dans 23 pays entre 2011 et 2021, les réductions les plus importantes se produisant en Lituanie et en Irlande.

La Lettonie, le Mexique et la Norvège ont connu les plus fortes augmentations dans la même catégorie.

Selon l’étude, environ 26 % des hommes dans tous les pays ont déclaré avoir consommé de l’alcool de manière épisodique et excessive au moins une fois par mois, contre 12 % des femmes.

La Roumanie, qui arrive en tête, a indiqué qu’environ 55 % des hommes admettaient une consommation excessive d’alcool, le Danemark un peu moins de 50 % et le Luxembourg environ 46 %.

Le Danemark figure en tête de la liste des pays les plus « arrosés », avec les plus grands buveurs excessifs au monde. Getty Images/iStockphoto

Une femme prend une gorgée de bière alors qu’elle assiste à l’événement « Beer Yoga » à Copenhague, au Danemark, le 31 mai 2023. AFP via Getty Images

Les pays buveurs célèbres les moins bien classés incluent l’Irlande au huitième rang ; L’Allemagne, pays de l’Oktoberfest, cinquième ; et les États-Unis au 10e rang.

La Pologne se classe juste en dessous de la moyenne de toutes les nations, les Pays-Bas juste au-dessus de la moyenne et la Grèce troisième du dernier.

La Russie n’a notamment pas été incluse parce qu’elle n’est pas membre de l’OCDE, et les négociations en faveur de son inclusion ont été interrompues après l’annexion de la Crimée en 2014.

L’étude a révélé que les femmes britanniques et danoises étaient à égalité en tête de liste, mais que dans tous les pays, les hommes buvaient plus que les femmes.

Un homme boit de l’alcool en attendant un tramway dans le deuxième pays le plus « arrosé » du monde, la Roumanie. AFP via Getty Images

La Norvège et les États-Unis ont les taux de consommation excessive d’alcool les plus similaires entre hommes et femmes, suivis de près par l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la Turquie, les pays les moins bien classés dans l’étude.

L’OCDE, une organisation intergouvernementale dont le siège est en France et qui compte 38 États membres, a inclus l’enquête dans le cadre d’un examen plus large des soins de santé parmi ses membres.

Des amis s’assoient les uns à côté des autres pour boire de la bière devant un bar à Soho, Londres, Royaume-Uni. Le Royaume-Uni se classe troisième sur la liste, derrière le Danemark et la Roumanie. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

L’organisation a souligné que la consommation d’alcool reste « l’une des principales causes de décès et d’invalidité dans le monde, en particulier chez les personnes en âge de travailler », y compris un risque élevé de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

L’un des principaux objectifs de l’étude s’est penché sur les dépenses de santé, en particulier sur les politiques qui luttent contre la « consommation nocive d’alcool », y compris « les stratégies générales et celles qui ciblent les gros buveurs ».

Une mesure possible suggérée par l’étude était l’utilisation d’un « prix unitaire minimum », qui chercherait à fixer un prix minimum pour l’alcool dans le but de dissuader de dépenser autant en une seule séance en ciblant l’alcool bon marché qui alimente la consommation excessive d’alcool.

Les États-Unis se classent au 10e rang sur la liste, derrière d’autres pays connus pour leur consommation d’alcool, comme l’Irlande et l’Allemagne. Getty Images

Une autre mesure suggérée est l’utilisation d’étiquettes d’avertissement similaires à celles utilisées sur les cigarettes qui avertiraient des dangers de la consommation d’alcool, une mesure en vigueur en Irlande et en Écosse et une mesure qui existe pour dissuader de boire pendant la grossesse dans d’autres pays.

L’Irlande a rendu obligatoire l’étiquetage « à l’échelle de la population », ce qui, selon l’étude, constitue un facteur majeur de réduction de la consommation dans l’ensemble du pays.











