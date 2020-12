Le Danemark a durci sa loi sur le viol jeudi en criminalisant les relations sexuelles sans consentement explicite, une victoire tant attendue pour les survivants d’agression et les groupes de défense des droits humains. Pour porter une accusation de viol, la loi exigeait auparavant des preuves de violence, de menaces ou des preuves que la victime était incapable de repousser l’agression. Mais la nouvelle législation élargit la définition. «Maintenant, il devient clair que si les deux parties n’acceptent pas d’avoir des relations sexuelles, il s’agit d’un viol», a déclaré le ministre de la Justice Nick Haekkerup après que les législateurs ont approuvé à l’unanimité la mesure, qui entre en vigueur le 1er janvier. Le Danemark dirige régulièrement des index sur l’égalité des sexes et l’accès à la justice. Ses lois sur les agressions sexuelles criminalisaient déjà le viol conjugal, et la définition juridique du viol comprend des actes autres que les rapports sexuels.

Néanmoins, les organisations de femmes danoises ont accusé les forces de l’ordre et le système judiciaire de ne pas protéger les victimes. Et dans un rapport publié l’année dernière, Amnesty International a dénoncé ce qu’elle a appelé une «culture du viol» omniprésente et une impunité endémique pour les violeurs. » Les organisations de femmes et les survivantes d’agression qui ont fait campagne pour le changement ont accueilli favorablement la nouvelle législation, affirmant qu’elle se faisait attendre depuis longtemps. «Le viol est une violence en soi», a déclaré Kirstine Holst, journaliste indépendante de 41 ans et survivante d’agression. « Vous ne devriez pas avoir besoin d’autres types de violence pour le prouver. » Même les politiciens qui s’opposaient autrefois à l’introduction d’une loi basée sur le consentement ont changé leur position au milieu de la campagne des groupes de défense des droits. Soren Pape Poulsen, un législateur conservateur et ancien ministre de la Justice, a d’abord soutenu que l’introduction d’une telle mesure ne serait pas pratique, mais il a commencé à la soutenir l’année dernière après avoir écouté une femme qui avait été agressée. «Cher @amnesty. Merci beaucoup d’avoir mis cela à l’ordre du jour, »il écrit sur Twitter en mars. «Nous devons veiller à ce que la législation danoise reflète le fait que les relations sexuelles seront toujours volontaires. Il est extrêmement important de rendre justice aux victimes d’agression sexuelle.

En 2014, le Danemark a ratifié un traité européen, connu sous le nom de Convention d’Istanbul, selon lequel le consentement devrait être au cœur de la législation sur le viol. Mais il a fallu des années au pays pour mettre en œuvre l’accord. «Il était temps de se mettre à jour», a déclaré Helena Jansen, présidente de la Danish Women’s Society. Elle a également déclaré qu’un examen plus approfondi des classements a montré que le Danemark n’est pas le modèle d’égalité des sexes qu’il se targue d’être. Le pays nordique est passé de la cinquième position dans le rapport mondial sur l’écart entre les sexes du Forum économique mondial en 2014 à la 14e cette année. «Tant sur le plan international qu’à l’intérieur du pays, le Danemark a cette image d’être un paradis pour l’égalité des sexes», a déclaré Anna Blus, chercheuse à Amnesty International qui étudie lois sur la violence sexuelle à travers l’Europe. «Mais lorsque vous commencez à gratter la surface, vous vous rendez compte que ce n’est pas vraiment le cas.» Environ 11 400 femmes par an sont victimes de viol ou de tentative de viol au Danemark, selon le ministère de la Justice. Plus de la moitié ont moins de 25 ans. L’année dernière, un peu plus de 1 600 viols ou tentatives de viol ont été signalés à la police et 314 ont abouti à des condamnations dans un pays de 5,8 millions d’habitants.

Les défenseurs des droits des femmes ont déclaré que ces chiffres ne représentaient pas toute l’étendue du problème, car de nombreuses victimes ont peu confiance en la police ou le système judiciaire. «Lorsqu’ils dénoncent», a déclaré Mme Blus à propos des survivants, «ils lancent une course d’obstacles qui commence souvent par la police et par des questions imprégnées de mythes sur le viol et de stéréotypes de genre.» De nombreux survivants du pays ont déclaré publiquement avoir été agressés et ont appelé à un changement de mentalité. Trine Svensson, une employée de 51 ans au ministère de l’Enseignement supérieur et des Sciences qui a déclaré avoir fait l’objet d’une violente agression en 2017, a déclaré qu’elle avait fait confiance au système juridique de son pays jusqu’à ce qu’elle se retrouve prise. Mme Svensson a déclaré que son agresseur avait été reconnu coupable de viol, mais qu’il avait fallu des années et deux tribunaux pour le condamner. Elle a ajouté qu’en vertu de la nouvelle loi, les juges auraient pu contester plus fortement l’homme qui l’avait agressée. Nina Beck Hansen, professeure adjointe de psychologie à l’Université du Danemark du Sud qui a étudié les rapports de viol dans le pays, a déclaré que la nouvelle législation jouerait un rôle important dans la manière dont le public définit et parle du viol. «Maintenant, c’est une question de consentement, de dire oui», a déclaré Mme Beck Hansen. «Et c’est aux deux parties de s’assurer qu’il y a consentement.»

Pourtant, les militants des droits des femmes et les chercheurs affirment que le pays est toujours aux prises avec des idées fausses sur la violence sexuelle. «Beaucoup de gens au Danemark pensent encore qu’un violeur est une sorte de monstre qui saute de derrière un buisson pour vous attaquer alors que vous rentrez chez vous la nuit, et certaines victimes ne voient pas le sexe forcé comme un viol», a déclaré Mme Hansen. la présidente de la Danish Women’s Society. Jeudi, le ministère de la Justice a également annoncé son intention de créer une hotline 24/7 pour les victimes d’agressions et de mettre à jour le programme d’éducation sexuelle dans les écoles primaires et secondaires. Il a également déclaré qu’il mettrait en place des équipes spécialisées dans chaque district de police pour améliorer la manière dont les affaires de viol sont traitées et pour «renforcer la confiance des victimes dans le fait que leur cas sera pris au sérieux». Le Danemark est le 12e pays d’Europe à adopter une loi sur le viol basée sur le consentement, rejoignant entre autres la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Grèce et l’Irlande. La France a récemment mis à jour sa législation sur les violences sexuelles mais a ignoré les appels à adopter une loi sur le viol basée sur le consentement. Et de nombreuses autres nations ne respectent toujours pas le traité des droits européens malgré l’avoir ratifié. La Suède, l’un des derniers pays à adopter une telle loi, l’a fait en 2018 avec un langage simple: «Le sexe doit être volontaire – si ce n’est pas le cas, c’est illégal.» Le nombre de condamnations pour viol a augmenté de 75% de 2017 à 2019, selon statistiques gouvernementales. Les survivants de viol et les organisations au Danemark ont ​​déclaré espérer que leur pays suivrait bientôt une voie similaire.