Le Danemark dit qu’il met fin à l’ère des combustibles fossiles en arrêtant toute nouvelle exploration pétrolière et gazière en mer du Nord.

Il a annulé son dernier cycle de licences – un processus qui accorde aux entreprises l’autorisation de rechercher et d’extraire du pétrole et du gaz.

L’extraction de combustibles fossiles s’arrêtera d’ici 2050.

« C’est un tournant historique que le Danemark déclare mettre un terme aux nouveaux appels d’offres et non des moindres fixe une date de fin pour la production de pétrole et de gaz en mer du Nord », a déclaré Greenpeace Danemark.

«Le large accord politique respecte certaines de nos obligations internationales en vertu de la loi sur le climat et envoie un signal limpide qui résonnera dans le monde entier».

Le parlement danois a soutenu cette décision jeudi soir après que le Conseil danois sur le changement climatique ait déclaré que la poursuite de l’extraction nuirait aux ambitions du pays en tant que leader dans la lutte contre le changement climatique.

« Le Royaume-Uni et la Norvège sous pression supplémentaire »

Il a été soutenu à la fois par les partis de gauche et par l’opposition de centre-droit, ce qui suggère que la politique ne sera probablement pas inversée.

«Il est extrêmement important que nous ayons maintenant une large majorité derrière l’accord afin qu’il n’y ait plus aucun doute sur les possibilités et les conditions en mer du Nord», a déclaré le ministre du climat Dan Joergensen, un social-démocrate.

«En tant que petit pays, notre seule chance de faire une véritable brèche dans la courbe des émissions mondiales est de montrer l’exemple. Nous entendons montrer à quoi pourrait ressembler une élimination progressive ambitieuse mais équilibrée de la production de combustibles fossiles, en tenant compte à la fois de l’urgence du changement climatique et des préoccupations très réelles des travailleurs employés dans le secteur des fossiles. Une transition juste doit faire partie intégrante de toute approche socialement équilibrée. J’espère que nous pourrons inspirer les autres à faire de même. »

Cette année, le Danemark aurait pompé un peu plus de 100 000 barils de pétrole brut et d’équivalents pétrole par jour, selon le gouvernement. Mais c’est relativement peu par rapport à certains des géants pétroliers internationaux. Le Royaume-Uni produit environ dix fois cette quantité tandis que les États-Unis, le plus grand producteur mondial, ont pompé plus de 19 millions de barils de pétrole par jour l’an dernier.

«Il ne fait aucun doute que la Norvège et le Royaume-Uni, qui ont une production de pétrole encore plus importante en mer du Nord qu’au Danemark, seront désormais soumis à une pression supplémentaire pour qu’ils respectent également leurs engagements internationaux visant à ralentir la crise climatique. Il s’agit, espérons-le, de la première étape vers une élimination totale de la production fossile dans toute la mer du Nord », a déclaré Helene Hagel, responsable de la politique climatique et environnementale chez Greenpeace Danemark.

Une victoire climatique, ou trop peu trop tard?

«C’est une énorme victoire pour le mouvement climatique», a ajouté Hagel. Le pays a «une obligation morale de mettre fin à la recherche de nouveau pétrole pour envoyer un signal clair que le monde peut et doit agir pour respecter l’Accord de Paris et atténuer la crise climatique», a-t-elle ajouté.

L’accord historique de Paris sur le climat de 2015 demande aux pays riches et pauvres de prendre des mesures pour freiner la hausse des températures mondiales qui fait fondre les glaciers, élève le niveau de la mer et modifie les régimes de précipitations.

Il oblige les gouvernements à présenter des plans nationaux pour réduire les émissions afin de limiter l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit).

Cependant, la militante pour le climat Greta Thunberg a déclaré dans un tweeter vendredi que le mouvement était trop peu, trop tard: « La vraie nouvelle ici est que le Danemark continuera apparemment à extraire des combustibles fossiles pendant encore trois décennies », a-t-elle déclaré. « Pour nous les enfants, ce n’est pas la » bonne nouvelle « que certains semblent penser. Nous sommes dans une urgence climatique. Agissez en conséquence », a-t-elle prévenu.

D’où le Danemark tirera-t-il son énergie?

Un tiers de l’énergie du Danemark provient actuellement de ressources renouvelables comme l’énergie éolienne. Le pays a commencé à investir dans l’énergie éolienne après la crise pétrolière de 1973, sa première éolienne commerciale étant construite en 1979.

En tant que pionnier de l’énergie éolienne, près de la moitié (47%) de l’électricité du Danemark provenait de ses 6229 parcs éoliens en 2019. Ceci, ainsi que les ressources d’énergie solaire et géothermique du pays, seront essentiels pour transformer le système énergétique du pays d’ici 2050.