Le Danemark dévoile un geste de protestation contre la Coupe du monde au Qatar

Le fabricant de kits Hummel a cité le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme dans la conception du maillot de la Coupe du monde du Danemark

Le Danemark jouera en maillot uni lors de la Coupe du monde de football de cette année au Qatar, dans ce que le fabricant de kits Hummel décrit comme une protestation contre le bilan de l’État du Golfe en matière de droits de l’homme.

Le Qatar, hôte du tournoi, a fait face à de nombreuses objections de la part d’une grande partie du monde occidental en raison des abus perçus des travailleurs migrants qui ont aidé à construire l’infrastructure nécessaire pour organiser le plus grand tournoi sportif du monde, avec des affirmations selon lesquelles des milliers de personnes sont mortes au cours des dernières années.

Le pays a également été critiqué pour son traitement des personnes LGBT, certains suggérant que la position du Qatar sur certaines questions sociales aurait dû le rendre inéligible pour organiser un événement mondial de cette ampleur.

La critique s’est reflétée dans la conception du maillot danois par la société de vêtements de sport Hummel, qui a dévoilé une version allégée du célèbre kit rouge du pays avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en novembre.

“Avec les nouveaux maillots de l’équipe nationale danoise, nous voulions envoyer un double message. Ils ne sont pas seulement inspirés par l’Euro 92, rendant hommage au plus grand succès du football danois, mais aussi une protestation contre le Qatar et son bilan en matière de droits de l’homme.», a annoncé Hummel dans un communiqué.

“C’est pourquoi nous avons atténué tous les détails des nouveaux maillots de la Coupe du monde du Danemark, y compris notre logo et nos chevrons emblématiques. Nous ne souhaitons pas être visibles lors d’un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes.

“Nous soutenons l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, mais ce n’est pas la même chose que de soutenir le Qatar en tant que pays hôte. Nous croyons que le sport doit rassembler les gens. Et quand ce n’est pas le cas, nous voulons faire une déclaration.”

De plus, Hummel a également révélé une deuxième bande entièrement blanche et un troisième maillot noir et gris – qui, selon lui, reflète «deuil” par rapport au tournoi.

De plus, le maillot d’entraînement danois affichera ce qu’il dit “messages critiques” après que les sponsors ont accepté que leurs logos soient remplacés par d’autres messages.

Lire la suite Une icône du football blâme d’anciens professionnels pour la promotion de la Coupe du monde au Qatar

Le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage, qui est le comité organisateur de la Coupe du monde, a répondu à la position de Hummel en déclarant qu’il y a eu «des réformes importantes du système du travail” qui “assurer[ed] amélioration des conditions de vie des [workers].”

Il a également pris ses distances avec les allégations selon lesquelles des milliers de travailleurs migrants seraient morts dans la construction des différents stades.

“Nous contestons l’affirmation de Hummel selon laquelle ce tournoi a coûté la vie à des milliers de personnes,” Ça disait.

“Comme tous les pays, les progrès sur ces questions sont un voyage sans ligne d’arrivée, et le Qatar est attaché à ce voyage.

“Nous exhortons le [Danish Football Association] pour transmettre avec précision le résultat de leur communication et de leur travail approfondis avec le Comité suprême, et pour s’assurer que cela est communiqué avec précision à leurs partenaires chez Hummel.”