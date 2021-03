Le Danemark devient le premier pays européen à dire aux réfugiés syriens de rentrer chez eux et que c’est sûr

Le DANEMARK est devenu le premier pays européen à dire aux réfugiés syriens de rentrer chez eux après avoir décidé que les régions du pays déchiré par la guerre sont désormais sûres.

La nation scandinave a privé 94 réfugiés de leur permis de séjour – et affirme que Damas et ses régions environnantes ne sont plus suffisamment dangereuses pour justifier une protection.

Les migrants seront envoyés dans des camps de déportation, mais le gouvernement ne les forcera pas à partir.

Mattias Tesfaye, ministre de l’Immigration du Danemark, a déclaré le mois dernier que le pays avait été «ouvert et honnête depuis le début» avec les réfugiés entrant dans le pays depuis la Syrie.

Il a déclaré: «Nous avons clairement indiqué aux réfugiés syriens que leur permis de séjour était temporaire.

«Il peut être retiré si la protection n’est plus nécessaire.»

M. Tesfaye a ajouté: «Nous devons protéger les gens aussi longtemps que nécessaire.

«Mais lorsque les conditions dans le pays d’origine s’améliorent, un ancien réfugié doit rentrer chez lui et y retrouver une vie.»

Ses remarques interviennent alors que le gouvernement danois a étendu les régions de Syrie jugées «sûres» pour le retour des réfugiés afin d’inclure le gouvernorat sud du Rif Dimashq.

Cela signifie que 350 Syriens verront leurs permis de protection temporaires réévalués, en plus des 900 de la région de Damas dont les dossiers ont été rouverts l’année dernière.

Le Parti social-démocrate de gauche au pouvoir au Danemark a récemment adopté une position anti-migration, le Premier ministre Mette Frederiksen s’engageant à viser «zéro» demandeur d’asile demandant la résidence dans le pays.

Il fait suite aux suggestions du Parti libéral danois, le plus grand parti d’opposition du pays, selon lesquelles le gouvernement pourrait trouver un moyen de coopérer avec le dictateur syrien Bashar al-Assad pour le retour des réfugiés.

Le porte-parole du parti pour l’immigration, Mads Fuglede, a déclaré au journal Jyllands-Posten que les libéraux voulaient «un accord dans lequel nous obtiendrions la Syrie pour reprendre ses citoyens».

Mais la décision a été critiquée par des associations caritatives de réfugiés qui ont accusé le gouvernement danois de contraindre les réfugiés à une «situation tragique».

Michala Bendixen, du groupe de défense des droits des réfugiés Welcome, a déclaré à la Télégraphe la décision obligerait les réfugiés à quitter leur foyer, leur travail et leurs études pour aller dans des camps de déportation.

Elle a déclaré au Telegraph: «Ils ne seront pas forcés de monter dans un avion.

«Cela signifie donc qu’ils devront rester dans l’un des camps de déportation, où vous n’avez pas accès à l’éducation ou au travail, et vous devez rester au centre chaque nuit.

«Le gouvernement espère qu’ils iront volontairement, qu’ils abandonneront et partiront seuls.»

La guerre civile syrienne, qui a éclaté il y a plus de dix ans, a fait plus de 380000 victimes et vu 5,6 millions de réfugiés fuir le pays, selon le Conseil des relations extérieures.

Un conflit dévastateur a éclaté lorsque le gouvernement du dictateur Bashar al-Assad a répondu en utilisant une force meurtrière contre des manifestants anti-gouvernementaux en mars 2011.