Le Danemark contre la Belgique suspend le choc de l’Euro 2020 pour rendre hommage

Le match de l’Euro 2020 entre la Belgique et le Danemark jeudi a été arrêté à la 10e minute en hommage à Christian Eriksen.

Eriksen, 29 ans, a subi un arrêt cardiaque à la 42e minute du match d’ouverture du Danemark contre la Finlande samedi dernier et reste à l’hôpital. Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a déclaré qu’Eriksen regarderait le match depuis le Rigshospitalet, situé à seulement 500 mètres du stade de Copenhague, où le Danemark accueille la Belgique.

Le Danemark a pris l’avantage après deux minutes lorsque Yussuf Poulsen a marqué une fin clinique, déclenchant des célébrations émotionnelles à l’intérieur du stade, et huit minutes plus tard, le match a été interrompu. Les deux groupes de joueurs, le personnel d’entraîneurs et les supporters ont applaudi le milieu de terrain pendant une minute au Telia Parken, au Danemark.

Une banderole a également été déployée parmi les fans dans l’une des tribunes, sur laquelle était écrit : « Tout le Danemark est avec toi, Christian ».

– Marcotti : Eriksen s’effondre rappel de la fragilité de la vie

– Borden : le Danemark envoie un message émotionnel à Eriksen

– Euro 2020 : Actualités et fonctionnalités | Fixations et support | Classement | Equipes

Avant le coup d’envoi, un grand drapeau en forme de maillot du Danemark avec le nom d’Eriksen dans le dos était déployé sur le terrain. Eriksen porte le maillot n°10 de son pays.

🔟❤️🤍 pic.twitter.com/CipLxnESul – DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) 17 juin 2021

Le coéquipier d’Eriksen à l’Inter Milan, Romelu Lukaku, a déclaré lors d’une conférence de presse avant le match que la Belgique « donnera une touche au ballon pour s’arrêter, applaudir et marquer ce moment ».

Lukaku a envoyé ses meilleurs vœux à Eriksen lors de la victoire 3-0 de la Belgique sur la Russie après avoir marqué le premier but et s’être précipité vers la caméra au bord du terrain et a déclaré: « Chris, Chris, je t’aime. »

Un certain nombre d’équipes ont rendu hommage à Eriksen pendant le tournoi. Avant leur défaite 1-0 contre la Russie mercredi, les joueurs finlandais portaient des t-shirts pendant l’échauffement avec les mots « Bon rétablissement, Christian ! » sur le devant tandis que les Autrichiens Michael Gregoritsch et Stefan Lainer brandissaient un T-shirt qui disait : « Eriksen rester forts » après avoir marqué des buts lors de leur premier match contre la Macédoine du Nord.

Eriksen a fait le point sur son état lundi dans sa première communication officielle depuis son effondrement et a déclaré: « Bonjour à tous, un grand merci pour vos salutations et messages doux et incroyables du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille.

« Je vais bien — dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, j’encouragerai les garçons de l’équipe du Danemark lors des prochains matchs. Jouez pour tout le Danemark . Meilleur, Christian. »

Pendant ce temps, l’Association danoise de football a appelé l’UEFA à modifier ses procédures à la suite de l’effondrement d’Eriksen et de la décision ultérieure de reprendre le match.

Les joueurs se sont vu offrir la possibilité de reprendre le match le soir même ou à 12h00 CEST (6h00 HE) midi le lendemain.

Le match a repris et le Danemark a perdu 1-0 contre la Finlande, mais Hjulmand et ses joueurs ont depuis déclaré qu’ils auraient préféré ne pas jouer.

L’UEFA a été vivement critiquée par les légendes danoises Peter Schmeichel et Michael Laudrup, ce dernier affirmant que le choix de reprendre samedi ou dimanche n’était pas du tout un choix.