Le Danemark continue de montrer qu’il n’est pas un outsider, même sans Eriksen

Il pourrait être tentant de penser que le Danemark surfe sur une vague de bonne volonté lors de ces Championnats d’Europe après que le monde ait vu Christian Eriksen s’effondrer sur le terrain il y a trois semaines, mais leur course aux demi-finales de l’Euro 2020 est motivée par plus que le destin et le conte de fées .

Il n’y avait rien de mystérieux dans leur victoire 2-1 contre la République tchèque samedi. De bons joueurs, qui sont bien entraînés par Kasper Hjulmand, et sont capables de marquer des buts de haute qualité et de défendre également avec courage. Le Danemark est classé comme la 10e meilleure équipe du monde pour une raison.

Euro 2020 : Actualités et actualités | Fixtures et support | Classement | Escouades | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

Pourtant, ce qu’ils ont pu réaliser sans Eriksen, leur meilleur joueur, reste remarquable. Il y avait des joueurs danois en larmes alors qu’ils s’échauffaient pour le redémarrage de leur match d’ouverture avec la Finlande après avoir vu Eriksen quitter le terrain sur une civière à peine conscient. Beaucoup d’entre eux, naturellement, semblaient jouer la défaite 1-0 dans un état second. Contre les Tchèques, cependant, il y avait de l’énergie et de la détermination et au coup de sifflet final, il y avait des larmes d’un autre genre.

Avant le tournoi, le Danemark n’avait plus remporté de match à élimination directe à l’Euro depuis sa victoire en 1992, alors qu’on ne lui avait demandé de remplacer la Yougoslavie qu’avec un préavis d’une semaine. Maintenant, ils ont une demi-finale à Wembley à attendre. Ils y ont déjà gagné une fois cette saison, battant l’Angleterre 1-0 en Ligue des Nations en octobre.

Des outsiders ? Oui. Classer les outsiders ? Aucune chance.

« C’est difficile à exprimer », a déclaré le gardien danois Kasper Schmeichel.

« La République tchèque est une équipe incroyablement difficile à affronter. Nous avons bien joué en première mi-temps, mais la seconde a été difficile. Nous pouvons nous battre et nous battre, et nous l’avons fait. C’était un grand soulagement au coup de sifflet final. »

Joué sous une chaleur étouffante à Bakou, en Azerbaïdjan, Thomas Delaney a donné au Danemark un départ parfait après cinq minutes avec une tête pointée dans le filet du coin de Jens Stryger Larsen. Ce n’était pas sans fortune après que les rediffusions aient montré que la République tchèque aurait dû recevoir un coup de pied de but après que le ballon soit sorti de Kasper Dolberg, mais il n’y avait rien de chanceux pour le deuxième du Danemark.

Joakim Maehle a été envoyé sur la gauche juste avant la mi-temps et avec l’extérieur de sa botte droite, plié dans un centre qui a été accueilli au deuxième poteau par la volée amortie de Dolberg.

Dolberg a été pourchassé par certains des plus grands clubs d’Europe à l’adolescence à l’Ajax. Aujourd’hui âgé de 23 ans et évoluant en France avec Nice, il utilise l’Euro pour rappeler à tout le monde de quoi il s’agissait. Il a débuté deux matchs et marqué trois buts et sera sûrement dans l’équipe de Wembley mercredi contre l’Angleterre ou l’Ukraine.

Le cinquième but du tournoi de Patrik Schick – une volée intelligente lancée dans le coin le plus éloigné – a donné à la République tchèque l’espoir de pouvoir effectuer un retour similaire à ceux de la Croatie contre l’Espagne et de la Suisse contre la France, mais le Danemark a géré la seconde mi-temps comme ils l’avaient été dans cette position des milliers de fois auparavant.

Les trois arrières ont repoussé ce qui est finalement devenu un assaut aérien et le Danemark aurait pu en ajouter au moins un de plus s’ils avaient été plus cliniques à la pause.

« Le Danemark est une grande équipe », a déclaré le capitaine de la République tchèque Vladimir Darida. « Ils ont bien défendu et le but en début de match a aidé leur tactique. C’est tellement difficile d’entrer en eux. C’est juste dommage.

« Il n’y a rien dont nous devrions avoir honte. Nous avons montré de bonnes performances, un esprit combatif, nous nous sommes battus comme les lions sur notre crête. C’était également évident dans le match d’aujourd’hui.

Le beau jeu vit ici. Débloquez une couverture de classe mondiale des meilleures ligues, tournois et équipes. Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN+

SAMEDI 3 JUILLET

• République tchèque contre Danemark (11 h 50 HE)

• Ukraine v Angleterre (14 h 50 HE)

• DC United contre Toronto (17 h 30 HE)

• Montréal v Miami (19 h 30 HE)

• Orlando contre New York RB (19 h 30 HE)

• Minnesota contre San Jose (20 h HE)

• Chicago contre Atlanta (20 h HE)

• Nashville v Philadelphie (20 h HE)

• Houston contre Cincinnati (20 h HE)

• Salt Lake contre LAFC (22 h HE)

DIMANCHE 4 JUILLET

• Dallas v Vancouver (20 h 30 HE)

• Colorado contre Seattle (21 h HE)

• LA Galaxy contre Kansas City (22 h 30 HE)