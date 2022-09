Le Danemark commente l’avenir de Nord Stream

Les gazoducs russes endommagés seront à court de gaz d’ici la fin de la semaine, a déclaré un responsable danois

Plus de la moitié de tout le gaz contenu dans les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 s’est déversé, a déclaré mercredi à la presse le chef de l’Agence danoise de l’énergie, Kristoffer Boettzauw. Les pipelines ont subi une fuite lundi à la suite de ce que de nombreux responsables soupçonnent d’avoir été une attaque délibérée.

Le gaz continuera de sortir des tuyaux jusqu’à au moins la fin de la semaine, a déclaré Boettzauw, parlant d’une future enquête sur l’incident. Ce n’est qu’après une panne de gaz que les autorités danoises pourront “essayez de sortir et d’enquêter sur la cause, et approchez-vous des tuyaux,” il ajouta.

Les émissions en cours ne sont pas toxiques, ont déclaré les spécialistes du pays, selon les médias. L’agence danoise de l’énergie a également déclaré que les fuites pourraient rejeter l’équivalent d’un tiers des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du Danemark. Les exploitants des pipelines ont déclaré aux autorités danoises que les canalisations endommagées contenaient au total 778 millions de mètres cubes standard de gaz naturel.

Plus tôt, les médias allemands ont averti que les tuyaux pourraient être rendus définitivement inutilisables si les dommages n’étaient pas réparés avant que l’eau de mer ne pénètre dans les tuyaux et ne les corrode.

Lire la suite Le Kremlin déclare que les explosions du Nord Stream sont “un gros problème pour la Russie”

La société allemande de réseau de gazoducs Gasunie Deutschland a déclaré que les dommages pourraient être réparés. “Il y a de bonnes équipes en place pour gérer les accidents de pipeline, il y a des inventaires de tuyaux d’urgence et des experts pour onshore et offshore”, son directeur général, Jens Schumann, a déclaré à Reuters, ajoutant qu’il était “relativement optimiste” sur la perspective de travaux de réparation.

Les pipelines ont été endommagés dans les eaux internationales des zones économiques exclusives suédoise et danoise, a indiqué l’agence danoise de l’énergie. En Suède, l’enquête sur les incidents a été prise en charge par le service de sécurité nationale (SAPO) puisqu’il “peut être un crime grave qui peut être au moins partiellement dirigé contre les intérêts suédois”, a indiqué l’agence dans un communiqué.

SAPO a classé l’incident comme “sabotage grossier” et dit qu’il n’excluait pas l’idée que “une puissance étrangère est derrière.”

Les autorités danoises ont découvert une fuite de gaz sur les gazoducs russes près de l’île de Bornholm dans la mer Baltique après que l’opérateur du gazoduc a signalé lundi la perte de pression dans les gazoducs.

Les autorités suédoises et danoises ont déclaré plus tard qu’il y avait eu une série d’explosions sous-marines. Les responsables russes, américains et suédois ont alors désigné une attaque ciblée comme la cause potentielle des fuites du pipeline. Aucune partie n’a officiellement nommé de suspects dans cet incident. Moscou l’a qualifié de “attaque terroriste” et a déclaré qu’il convoquerait une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question.