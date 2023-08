Le Danemark commence la formation F-16 pour 8 pilotes ukrainiens

Les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés à envoyer des avions de combat F-16 en Ukraine dans le but d’aider le pays dans sa guerre contre la Russie.

Les forces armées danoises ont annoncé que huit pilotes ukrainiens avaient commencé leur formation sur F-16 le 22 août 2023.

Le président Volodymyr Zelenskyy a annoncé que la Grèce participerait également à la formation.

Le Danemark a commencé à former huit pilotes ukrainiens au pilotage d’avions de combat F-16 dans le cadre de son engagement à faire don d’avions à l’Ukraine, ont annoncé mardi les forces armées danoises.

Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés dimanche à faire don de F-16 à l’Ukraine, répondant à un souhait de longue date de l’Ukraine qui, selon elle, contribuera à renforcer les défenses aériennes et contribuera à sa contre-offensive contre l’invasion russe de 2022.

Les huit pilotes sont arrivés à la base aérienne militaire danoise de Skrydstrup avec 65 personnes qui seront formées à la maintenance et à l’entretien des avions, ont indiqué les forces armées danoises dans un communiqué.

LE PRÉSIDENT UKRAINIEN VOLODYMYR ZELENSKYY REMERCIE LES LÉGISLATIFS DANOIS POUR L’ENVOI D’AVIONS DE COMMERCE ALORS QUE LA GUERRE RUSSE CONTINUE

La Grèce participera également à la formation des pilotes de l’armée de l’air ukrainienne pour les avions à réaction F-16, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

LES PAYS-BAS ET LE DANEMARK DONNERONT DE LONGS PLAIDÉS POUR DES F-16 À L’UKRAINE

Le Danemark fournira à l’Ukraine 19 jets F-16 et livrera les six premiers jets vers le Nouvel An.

Les Pays-Bas, qui possèdent 42 F-16, n’ont pas encore décidé du nombre d’avions qu’ils fourniront à l’Ukraine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Danemark compte actuellement 43 avions à réaction F-16 et, pour des raisons de sécurité, ne divulguera pas combien d’entre eux sont actifs, a indiqué le communiqué danois.