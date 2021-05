Le Danemark commence à fouiller 4 millions de corps de vison en décomposition pour prévenir la pollution de l’eau

Le Danemark a commencé à fouiller les corps en décomposition d’environ 4 millions de visons, de peur qu’ils ne polluent l’eau potable ou un lac de baignade. En novembre, le Danemark a abattu tous ses visons par crainte que les animaux ne retransmettent le coronavirus à l’homme après la découverte d’une forme mutée du virus dans des fermes de visons. On craignait que la variante mutée puisse menacer l’efficacité des futurs vaccins. Plus de 17 millions d’animaux ont été abattus, ce qui a dévasté l’industrie de la fourrure au Danemark – la plus grande de l’UE. Le gouvernement avait annoncé l’abattage alors qu’il n’avait pas le droit d’ordonner l’abattage d’animaux sains, un faux pas embarrassant qui l’a amené à se démener pour parvenir à un consensus politique pour une nouvelle loi.

L’excavation de 13 tonnes de visons en décomposition, d’un coût de 150 millions de couronnes (24,4 millions de dollars) sur deux sites de l’ouest du Danemark, situés près d’un lac de baignade et d’une source d’eau potable, a débuté jeudi sur une zone d’entraînement militaire. Les restes doivent maintenant être incinérés.

Les résidents se sont plaints du risque potentiel de contamination. Avant que les animaux ne soient enterrés, les autorités avaient déclaré qu’ils ne poseraient aucun risque pour les eaux souterraines ou les zones protégées.

Les voisins «n’ont pas reçu les informations adéquates et leur eau potable et le lac de baignade ont été en danger. Maintenant, nous éliminons la source de la pollution », a déclaré le ministre de l’Agriculture Rasmus Prehn, cité par le journal Politiken. «Ce fut une situation extraordinaire avec une grande insécurité pour les citoyens. Nous corrigeons cela maintenant.

