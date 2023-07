Le Danemark cherche à empêcher légalement de brûler le Coran ou d’autres écritures religieuses

HELSINKI – Le ministre danois des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le gouvernement chercherait à rendre illégal de profaner le Coran ou d’autres livres sacrés religieux devant les ambassades étrangères dans le pays nordique.

Le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique danoise DR que brûler les écritures saintes « ne sert qu’à créer la division dans un monde qui a réellement besoin d’unité ».

« C’est pourquoi nous avons décidé au sein du gouvernement que nous examinerons comment, dans des situations très particulières, nous pouvons mettre fin à la moquerie d’autres pays, qui est en conflit direct avec les intérêts danois et la sécurité des Danois », a-t-il déclaré. a dit.

Une récente série de profanations publiques du Coran par une poignée d’activistes anti-islam au Danemark et en Suède voisine a déclenché des manifestations de colère dans les pays musulmans.

Løkke Rasmussen a déclaré que le cabinet du Premier ministre Mette Frederiksen était déterminé à trouver « un outil juridique » pour interdire de tels actes sans compromettre la liberté d’expression, mais il a reconnu que ce ne serait pas facile.

« Il doit y avoir de la place pour la critique religieuse, et nous n’envisageons pas de réintroduire une clause sur le blasphème », a-t-il déclaré à DR. « Mais quand on se lève devant une ambassade étrangère et qu’on brûle un Coran ou qu’on brûle le rouleau de la Torah devant l’ambassade d’Israël, cela ne sert à rien d’autre qu’à se moquer. »

Ses commentaires faisaient suite à une déclaration publiée dimanche soir par le gouvernement danois affirmant que la liberté d’expression est l’une des valeurs les plus importantes de la société danoise.

Mais, a-t-il ajouté, la profanation du livre sacré musulman au Danemark a fait que la nation est considérée dans de nombreux endroits du monde « comme un pays qui facilite l’insulte et le dénigrement des cultures, religions et traditions d’autres pays ».

Le gouvernement a réitéré sa condamnation de ces profanations, affirmant qu’il s’agit « d’actes profondément offensants et imprudents commis par quelques individus » et « ne représentent pas les valeurs sur lesquelles repose la société danoise ».

En Suède, le Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré dimanche sur Instagram que son gouvernement analysait la situation juridique concernant la profanation du Coran et d’autres livres saints, compte tenu de l’animosité que de tels actes suscitent contre la Suède.

« Nous sommes dans la situation de politique de sécurité la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Kristersson.

Le L’Organisation de coopération islamique a convoqué lundi une réunion d’urgence à distance pour discuter des incendies du Coran en Suède et au Danemark.