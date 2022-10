Le Danemark affirme que de puissantes explosions sont à l’origine des dégâts

Une enquête préliminaire sur les fuites de gaz de deux pipelines sous-marins reliant la Russie à l’Allemagne a révélé que de “puissantes explosions” avaient causé les dégâts, a annoncé mardi la police de Copenhague.

Les conclusions semblaient être similaires à une enquête sur une scène de crime menée par le service de sécurité nationale suédois au début du mois, qui a renforcé les soupçons de “sabotage grossier”.

Une vague de détonations sur les pipelines Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre a envoyé du gaz crachant à la surface de la mer Baltique. Les explosions ont déclenché quatre fuites de gaz à quatre endroits – deux dans la zone économique exclusive du Danemark et deux dans la zone économique exclusive de la Suède.

La police danoise a déclaré qu’un groupe conjoint, comprenant le service de renseignement de la police norvégienne, serait mis en place pour mener d’autres enquêtes sur les incidents.

“Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit sur le cadre dans lequel se déroulera la coopération internationale avec, par exemple, la Suède et l’Allemagne, car cela dépend de plusieurs acteurs, notamment des autorités qui traitent l’affaire dans les différents pays”, indique le communiqué. a dit Mardi.

La police danoise a déclaré qu’il n’était pas possible de dire quand l’enquête serait probablement terminée.

Beaucoup en Europe soupçonnent que les fuites de gaz du Nord Stream sont le résultat d’une attaque, d’autant plus qu’elle s’est produite lors d’une âpre confrontation énergétique entre l’Union européenne et la Russie.

Le Kremlin a rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il aurait détruit les pipelines, qualifiant ces allégations de “stupides” et “absurdes”, et affirmant que ce sont les États-Unis qui avaient le plus à gagner des fuites de gaz.

La Maison Blanche a nié toute implication dans l’attaque présumée.